https://sputnikarabic.ae/20230717/لجنة-التحقيقات-الروسية-تباشر-التحقيق-في-ملابسات-حادثة-جسر-القرم-1079133708.html
لجنة التحقيقات الروسية تباشر التحقيق في ملابسات حادثة جسر القرم
لجنة التحقيقات الروسية تباشر التحقيق في ملابسات حادثة جسر القرم
أعلن المكتب الصحفي لإدارة لجنة التحقيقات الروسية في شبه جزيرة القرم، صباح اليوم الاثنين، إرسال مجموعة متخصصة من المحققين، للتحقيق في ملابسات الحالة الطارئة... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T05:53+0000
2023-07-17T05:53+0000
2023-07-17T05:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت لجنة التحقيقات الروسية في بيان: "توجهت قيادة الإدارة الرئيسية للجنة التحقيقات الروسية في جمهورية القرم، ومدينة سيفاستوبول، ومجموعة متخصصة من المحققين الأكثر خبرة في القضايا ذات الأهمية الخاصة، ومحققون من القسم الجنائي، للتحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع على جسر القرم".وأكدت وزارة الصحة في إقليم كراسنودار في وقت سابق اليوم، إصابة طفلة ومقتل والديها جراء الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.وكانت السلطات الروسية أعلنت تعليق حركة المرور على جسر القرم بسبب حالة طارئة وقعت على الجسر، بينما أكدت وزارة النقل الروسية تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.وقالت النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تليغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق على امتداد جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".ونفت الوزارة المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.
https://sputnikarabic.ae/20230717/سلطات-بيلغورود-مقتل-شخصين-وإصابة-طفلة-جراء-حادث-طارئ-وقع-على-جسر-القرم-1079133325.html
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روسيا
لجنة التحقيقات الروسية تباشر التحقيق في ملابسات حادثة جسر القرم
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أعلن المكتب الصحفي لإدارة لجنة التحقيقات الروسية في شبه جزيرة القرم، صباح اليوم الاثنين، إرسال مجموعة متخصصة من المحققين، للتحقيق في ملابسات الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.
وقالت لجنة التحقيقات الروسية في بيان: "توجهت قيادة الإدارة الرئيسية للجنة التحقيقات الروسية في جمهورية القرم، ومدينة سيفاستوبول، ومجموعة متخصصة من المحققين الأكثر خبرة في القضايا ذات الأهمية الخاصة، ومحققون من القسم الجنائي، للتحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع على جسر القرم".
وأكدت وزارة الصحة في إقليم كراسنودار في وقت سابق اليوم، إصابة طفلة ومقتل والديها جراء الحالة الطارئة التي وقعت على جسر القرم.
وكانت السلطات الروسية أعلنت تعليق حركة المرور على جسر القرم بسبب حالة طارئة وقعت على الجسر، بينما أكدت وزارة النقل الروسية تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم.
وقالت النقل الروسية في بيان عبر حسابها على تطبيق "تليغرام": "هناك أضرار لحقت بالطريق على امتداد جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم".
ونفت الوزارة المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تضرر أعمدة الجسر.