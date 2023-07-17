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https://sputnikarabic.ae/20230717/لص-يعثر-على-طفل-داخل-سيارة-سرقها-فيديو--1079150706.html
لص يعثر على طفل داخل سيارة سرقها... فيديو
لص يعثر على طفل داخل سيارة سرقها... فيديو
في مشهد مثير وثقته كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة دورتشستر في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أقدم لص على ترك طفل رضيع على جانب الطريق، حيث عثر على الصغير... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T15:07+0000
2023-07-17T15:07+0000
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وقالت السلطات إن رضيعًا كان داخل شاحنة مسروقة في بوسطن، وتم تركه في زاوية شارع والتخلي عنه.وقالت الشرطة إن المشتبه به شوهد وهو يرتدي قميصًا وبنطالًا رمادي اللون أثناء ركوبه دراجة، قبل أن يقرر التخلي عن الدراجة وسرقة الشاحنة، حوالي الساعة 3 مساءً.وقال خوسيه كروز، يعيش قرب المنطقة، إن "عمليات السطو وسرقة السيارات أصبحت مشكلة كبيرة في الحي".وقال جيران آخرون: "على الرغم من لم شمل هذا الطفل بأسرته، كان من الممكن أن تكون النتيجة أسوأ بكثير".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

لص يعثر على طفل داخل سيارة سرقها... فيديو

15:07 GMT 17.07.2023
© Photo / unsplash/ Bastian Pudillلص يحاول سرقة سيارة
لص يحاول سرقة سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Photo / unsplash/ Bastian Pudill
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في مشهد مثير وثقته كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة دورتشستر في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، أقدم لص على ترك طفل رضيع على جانب الطريق، حيث عثر على الصغير داخل شاحنة سرقها.
وقالت السلطات إن رضيعًا كان داخل شاحنة مسروقة في بوسطن، وتم تركه في زاوية شارع والتخلي عنه.
وقالت الشرطة إن المشتبه به شوهد وهو يرتدي قميصًا وبنطالًا رمادي اللون أثناء ركوبه دراجة، قبل أن يقرر التخلي عن الدراجة وسرقة الشاحنة، حوالي الساعة 3 مساءً.
وقال خوسيه كروز، يعيش قرب المنطقة، إن "عمليات السطو وسرقة السيارات أصبحت مشكلة كبيرة في الحي".
وقال جيران آخرون: "على الرغم من لم شمل هذا الطفل بأسرته، كان من الممكن أن تكون النتيجة أسوأ بكثير".
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