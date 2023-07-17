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https://sputnikarabic.ae/20230717/لندن-تعلق-على-هجوم-كييف-الأخيرعلى-جسر-القرم--1079141861.html
لندن تعلق على هجوم كييف الأخيرعلى جسر القرم
لندن تعلق على هجوم كييف الأخيرعلى جسر القرم
علقت بريطانيا على الهجوم الإرهابي الأخير على جسر القرم الذي نفذه نظام كييف الإرهابي. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T10:43+0000
2023-07-17T10:43+0000
العالم
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وقال رئيس اللجنة الخاصة للدفاع في البرلمان البريطاني، توبياس إلوود، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن الهجوم الإرهابي على جسر القرم سيؤدي إلى تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.ورأى إلوود أن ما حدث يشير إلى انتقال "الهجوم المضاد الأوكراني إلى مرحلة جديدة في الصراع الحاصل".وأفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح اليوم الاثنين.وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".وأضافت أنه "نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية، قتل مدنيان وأصيبت طفلة".وبحسب اللجنة، تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، وتقوم وكالات إنفاذ القانون بتنفيذ جميع الإجراءات التشغيلية والتحقيقية اللازمة.
https://sputnikarabic.ae/20230717/لجنة-التحقيقات-الروسية-تباشر-التحقيق-في-ملابسات-حادثة-جسر-القرم-1079133708.html
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العالم

لندن تعلق على هجوم كييف الأخيرعلى جسر القرم

10:43 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Alex McNaughtonجسر ويستمنسترفي لندن، إنجلترا
جسر ويستمنسترفي لندن، إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Alex McNaughton
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علقت بريطانيا على الهجوم الإرهابي الأخير على جسر القرم الذي نفذه نظام كييف الإرهابي.
وقال رئيس اللجنة الخاصة للدفاع في البرلمان البريطاني، توبياس إلوود، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن الهجوم الإرهابي على جسر القرم سيؤدي إلى تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
ورأى إلوود أن ما حدث يشير إلى انتقال "الهجوم المضاد الأوكراني إلى مرحلة جديدة في الصراع الحاصل".
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لجنة التحقيقات الروسية تباشر التحقيق في ملابسات حادثة جسر القرم
05:53 GMT
وأفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح اليوم الاثنين.
وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".
وأضافت أنه "نتيجة للعمل الإرهابي الذي نفذته الأجهزة المختصة الأوكرانية، قتل مدنيان وأصيبت طفلة".
وبحسب اللجنة، تعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث، وتقوم وكالات إنفاذ القانون بتنفيذ جميع الإجراءات التشغيلية والتحقيقية اللازمة.
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