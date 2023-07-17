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https://sputnikarabic.ae/20230717/مجلس-الأمن-الروسي-معلقا-على-هجوم-القرم-الإرهابيون-يفهمون-لغة-القوة-فقط-ويجب-القضاء-عليهم-1079140542.html
مجلس الأمن الروسي معلقا على هجوم القرم: الإرهابيون يفهمون لغة القوة فقط ويجب القضاء عليهم
مجلس الأمن الروسي معلقا على هجوم القرم: الإرهابيون يفهمون لغة القوة فقط ويجب القضاء عليهم
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على الهجوم الإرهابي الأخير على جسر القرم الذي نفذه نظام كييف. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T09:48+0000
2023-07-17T09:48+0000
روسيا
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واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، عبر حسابه على منصة "تلغرام" أن "التجربة العالمية والخاصة، تظهر استحالة محاربة الإرهابيين بالعقوبات الدولية أو الترهيب أو التحذير، فهم يفهمون لغة القوة فقط".وتابع ميدفيديف بالقول إنه "يجب تفجير منازل الإرهابيين، والقضاء على شركائهم"؛ ورأى أن الأهم من ذلك هو القضاء على القيادة العليا للجماعات الإرهابية.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.وكتبت زاخاروفا، في قناتها على تطبيق "تلغرام": "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف هذا النظام يعتبر إرهابياً ولديه كل دلائل المجموعة الإجرامية الدولية المنظمة".
https://sputnikarabic.ae/20230717/الخارجية-الروسية-الهجوم-على-جسر-القرم-نفذه-نظام-كييف-الإرهابي--عاجل-1079135257.html
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مجلس الأمن الروسي معلقا على هجوم القرم: الإرهابيون يفهمون لغة القوة فقط ويجب القضاء عليهم

09:48 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على الهجوم الإرهابي الأخير على جسر القرم الذي نفذه نظام كييف.
واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، عبر حسابه على منصة "تلغرام" أن "التجربة العالمية والخاصة، تظهر استحالة محاربة الإرهابيين بالعقوبات الدولية أو الترهيب أو التحذير، فهم يفهمون لغة القوة فقط".
وتابع ميدفيديف بالقول إنه "يجب تفجير منازل الإرهابيين، والقضاء على شركائهم"؛ ورأى أن الأهم من ذلك هو القضاء على القيادة العليا للجماعات الإرهابية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي
07:20 GMT
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن الهجوم الأخير على جسر القرم نفذه نظام كييف الإرهابي.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
وكتبت زاخاروفا، في قناتها على تطبيق "تلغرام": "هجوم اليوم على جسر القرم نفذه نظام كييف هذا النظام يعتبر إرهابياً ولديه كل دلائل المجموعة الإجرامية الدولية المنظمة".
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