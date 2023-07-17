https://sputnikarabic.ae/20230717/مشاهد-تدمير-مدرعة-أوكرانية-بواسطة-التمساح-الروسية-بصاروخ-موجه-فيديو-1079154054.html
مشاهد تدمير مدرعة أوكرانية بواسطة "التمساح" الروسية بصاروخ موجه... فيديو
مشاهد تدمير مدرعة أوكرانية بواسطة "التمساح" الروسية بصاروخ موجه... فيديو
نفذ طاقم مروحية من طراز "كا-52" (التمساح) ضربة دمرت خلالها مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ موجه. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T16:29+0000
2023-07-17T16:29+0000
2023-07-17T16:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886731_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b65bb659f159b1f9177d71152dd059dd.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة صاروخ موجه من مروحية "كا-52" (التمساح).وقالت الدفاع الروسية: "تواصل أطقم طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "كا-52" تدمير معاقل ومدرعات القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الدفاع الروسية، خلال طلعة جوية، أطلق أطقم طيران الجيش صواريخ على النقاط المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة الضربة تم تدمير مركز القيادة والمدرعات.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: ممثلة أمريكية تفجر فضيحة على الهواء حول أوكرانيا... فيديوشاهد أيضا: مجموعة أوكرانية "تخطئ التقدير" وتقع في شرك القوات الروسية... فيديوأقرا أبضا: مشاهد تدمير مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة في اتجاه كوبيانسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230717/رأس-حربي-صاروخي-ينطلق-من-لانتسيت-الروسية-ويخترق-مدرعة-أوكرانية-فيديو-1079147899.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886731_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa36ee5d86b2fa3c0e8dd26d227f1145.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد تدمير مدرعة أوكرانية بواسطة "التمساح" الروسية بصاروخ موجه... فيديو
تابعنا عبر
نفذ طاقم مروحية من طراز "كا-52" (التمساح) ضربة دمرت خلالها مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ موجه.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة صاروخ موجه من مروحية "كا-52" (التمساح).
وقالت الدفاع الروسية: "تواصل أطقم طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "كا-52" تدمير معاقل ومدرعات القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب الدفاع الروسية، خلال طلعة جوية، أطلق أطقم طيران الجيش صواريخ على النقاط المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة الضربة تم تدمير مركز القيادة والمدرعات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.