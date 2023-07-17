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بوتين يعقد اجتماعا حول الهجوم الإرهابي على جسر القرم
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/مشاهد-تدمير-مدرعة-أوكرانية-بواسطة-التمساح-الروسية-بصاروخ-موجه-فيديو-1079154054.html
مشاهد تدمير مدرعة أوكرانية بواسطة "التمساح" الروسية بصاروخ موجه... فيديو
مشاهد تدمير مدرعة أوكرانية بواسطة "التمساح" الروسية بصاروخ موجه... فيديو
نفذ طاقم مروحية من طراز "كا-52" (التمساح) ضربة دمرت خلالها مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ موجه. 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T16:29+0000
2023-07-17T16:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة صاروخ موجه من مروحية "كا-52" (التمساح).وقالت الدفاع الروسية: "تواصل أطقم طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "كا-52" تدمير معاقل ومدرعات القوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الدفاع الروسية، خلال طلعة جوية، أطلق أطقم طيران الجيش صواريخ على النقاط المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة الضربة تم تدمير مركز القيادة والمدرعات.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: ممثلة أمريكية تفجر فضيحة على الهواء حول أوكرانيا... فيديوشاهد أيضا: مجموعة أوكرانية "تخطئ التقدير" وتقع في شرك القوات الروسية... فيديوأقرا أبضا: مشاهد تدمير مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة في اتجاه كوبيانسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230717/رأس-حربي-صاروخي-ينطلق-من-لانتسيت-الروسية-ويخترق-مدرعة-أوكرانية-فيديو-1079147899.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد تدمير مدرعة أوكرانية بواسطة "التمساح" الروسية بصاروخ موجه... فيديو

16:29 GMT 17.07.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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نفذ طاقم مروحية من طراز "كا-52" (التمساح) ضربة دمرت خلالها مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ موجه.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بواسطة صاروخ موجه من مروحية "كا-52" (التمساح).
وقالت الدفاع الروسية: "تواصل أطقم طائرات الهليكوبتر الهجومية من طراز "كا-52" تدمير معاقل ومدرعات القوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب الدفاع الروسية، خلال طلعة جوية، أطلق أطقم طيران الجيش صواريخ على النقاط المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة الضربة تم تدمير مركز القيادة والمدرعات.
صاروخ يخرج من مسيرة لانتسيت الروسية ويخترق دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رأس حربي صاروخي ينطلق من "لانتسيت" الروسية ويخترق مدرعة أوكرانية... فيديو
14:23 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
أقرا أيضا: ممثلة أمريكية تفجر فضيحة على الهواء حول أوكرانيا... فيديو
شاهد أيضا: مجموعة أوكرانية "تخطئ التقدير" وتقع في شرك القوات الروسية... فيديو
أقرا أبضا: مشاهد تدمير مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة في اتجاه كوبيانسك... فيديو
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