https://sputnikarabic.ae/20230717/مشاهد-توثق-احتراق-وتفحم-مدرعات-الناتو-على-محور-زابوروجيه-صور-وفيديو-1079144928.html
مشاهد توثق احتراق وتفحم مدرعات "الناتو" على محور زابوروجيه... صور وفيديو
مشاهد توثق احتراق وتفحم مدرعات "الناتو" على محور زابوروجيه... صور وفيديو
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد توثق احتراق وتفحم معدات متنوعة تم تسليمها لأوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن مصيرها كان التحول إلى... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T12:41+0000
2023-07-17T12:41+0000
2023-07-17T13:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد المنشورة ناقلتي جند من طراز "ماستيف" بريطانيتي الصنع وسيارة مصفحة من طراز "كيربي" تركية الصنع، دمرتها القوات الروسية على محور زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديوأقرا أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديوالكشف عن مشاهد لمقبرة "دبابات النخبة" الغربية دفنها الجيش الروسي... صور
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد توثق احتراق وتفحم مدرعات "الناتو" على محور زابوروجيه... صور وفيديو
12:41 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 13:28 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد توثق احتراق وتفحم معدات متنوعة تم تسليمها لأوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن مصيرها كان التحول إلى خردة .
وتظهر المشاهد المنشورة ناقلتي جند من طراز "ماستيف" بريطانيتي الصنع وسيارة مصفحة من طراز "كيربي" تركية الصنع، دمرتها القوات الروسية على محور زابوروجيه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.