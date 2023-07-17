عربي
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230717/مشاهد-توثق-احتراق-وتفحم-مدرعات-الناتو-على-محور-زابوروجيه-صور-وفيديو-1079144928.html
مشاهد توثق احتراق وتفحم مدرعات "الناتو" على محور زابوروجيه... صور وفيديو
مشاهد توثق احتراق وتفحم مدرعات "الناتو" على محور زابوروجيه... صور وفيديو
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد توثق احتراق وتفحم معدات متنوعة تم تسليمها لأوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن مصيرها كان التحول إلى... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T12:41+0000
2023-07-17T13:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078177572_0:146:3122:1902_1920x0_80_0_0_b2c7f6dc51e248e93098a31e17ca5bbb.jpg
وتظهر المشاهد المنشورة ناقلتي جند من طراز "ماستيف" بريطانيتي الصنع وسيارة مصفحة من طراز "كيربي" تركية الصنع، دمرتها القوات الروسية على محور زابوروجيه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديوأقرا أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديوالكشف عن مشاهد لمقبرة "دبابات النخبة" الغربية دفنها الجيش الروسي... صور
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078177572_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_5e1d24008b152070ebeaf2b0910849c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد توثق احتراق وتفحم مدرعات "الناتو" على محور زابوروجيه... صور وفيديو

12:41 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 13:28 GMT 17.07.2023)
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا
دبابة أوكرانية مدمرة في فولنوفاخا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد توثق احتراق وتفحم معدات متنوعة تم تسليمها لأوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن مصيرها كان التحول إلى خردة .
وتظهر المشاهد المنشورة ناقلتي جند من طراز "ماستيف" بريطانيتي الصنع وسيارة مصفحة من طراز "كيربي" تركية الصنع، دمرتها القوات الروسية على محور زابوروجيه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
أقرا أيضا: الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديو
أقرا أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديو
الكشف عن مشاهد لمقبرة "دبابات النخبة" الغربية دفنها الجيش الروسي... صور
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:52 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала