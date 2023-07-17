https://sputnikarabic.ae/20230717/مقتدى-الصدر-يتهم-أطرافا-لم-يسمها-بإثارة-فتنة-شيعية-في-العراق-ويوجه-طلبا-للبرلمان-1079150352.html

مقتدى الصدر يتهم أطرافا لم يسمها بإثارة "فتنة شيعية" في العراق ويوجه طلبا للبرلمان

مقتدى الصدر يتهم أطرافا لم يسمها بإثارة "فتنة شيعية" في العراق ويوجه طلبا للبرلمان

حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، من "جهات مبغضة تحاول زرع فتنة شيعية - شيعية من خلال حرقها لبعض المقرات". 17.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-17T14:55+0000

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وقال الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، إن هناك أطرافا (لم يسمها) تثير "فتنة شيعية" في العراق، مطالبا البرلمان بسن قانون يجرّم سب الرموز الدينية لنزع الفتنة.وانتقد الصدر الهجمات المسلحة، مؤكدا أن "اجتماع بعض القوى السياسية البرلمانية لسن قانون تجريم سب العلماء، يعطي الأمل لنزع فتيل الفتنة".وحذر من وصفهم بـ"المؤمنين"، من الانجرار خلف فتنة شيعية - شيعية، مشيرا أن "هناك أطرافًا لن تتورع عن الدماء ونشر الفتنة لأجل مغانم دنيوية".وخلال اليومين الماضيين، شهدت بعض المحافظات في العراق "استهدافا لمقرات حزب الدعوة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق وحركة أنصار الله الأوفياء، تعبيرًا عن احتجاجهم عما أسموه "الإساءة" التي وجهها ذلك الحزب إلى مرجعهم آية الله محمد صادق الصدر".

https://sputnikarabic.ae/20220210/الصدر-يحذر-من-إشعال-حرب-شيعية-شيعية-في-العراق-ويدعو-الجميع-للابتعاد-عن-العنف-والأذى-1058320980.html

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