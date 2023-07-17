عربي
https://sputnikarabic.ae/20230717/مقتدى-الصدر-يتهم-أطرافا-لم-يسمها-بإثارة-فتنة-شيعية-في-العراق-ويوجه-طلبا-للبرلمان-1079150352.html
مقتدى الصدر يتهم أطرافا لم يسمها بإثارة "فتنة شيعية" في العراق ويوجه طلبا للبرلمان
مقتدى الصدر يتهم أطرافا لم يسمها بإثارة "فتنة شيعية" في العراق ويوجه طلبا للبرلمان
حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، من "جهات مبغضة تحاول زرع فتنة شيعية - شيعية من خلال حرقها لبعض المقرات". 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T14:55+0000
2023-07-17T14:55+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067003334_0:23:3259:1856_1920x0_80_0_0_8da2fc5703da3531c7fa63e423defcb4.jpg
وقال الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، إن هناك أطرافا (لم يسمها) تثير "فتنة شيعية" في العراق، مطالبا البرلمان بسن قانون يجرّم سب الرموز الدينية لنزع الفتنة.وانتقد الصدر الهجمات المسلحة، مؤكدا أن "اجتماع بعض القوى السياسية البرلمانية لسن قانون تجريم سب العلماء، يعطي الأمل لنزع فتيل الفتنة".وحذر من وصفهم بـ"المؤمنين"، من الانجرار خلف فتنة شيعية - شيعية، مشيرا أن "هناك أطرافًا لن تتورع عن الدماء ونشر الفتنة لأجل مغانم دنيوية".وخلال اليومين الماضيين، شهدت بعض المحافظات في العراق "استهدافا لمقرات حزب الدعوة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق وحركة أنصار الله الأوفياء، تعبيرًا عن احتجاجهم عما أسموه "الإساءة" التي وجهها ذلك الحزب إلى مرجعهم آية الله محمد صادق الصدر".
https://sputnikarabic.ae/20220210/الصدر-يحذر-من-إشعال-حرب-شيعية-شيعية-في-العراق-ويدعو-الجميع-للابتعاد-عن-العنف-والأذى-1058320980.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1d/1067003334_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_2fd94dc1bc7fc886a41de2190b6859d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مقتدى الصدر يتهم أطرافا لم يسمها بإثارة "فتنة شيعية" في العراق ويوجه طلبا للبرلمان

14:55 GMT 17.07.2023
© AFP 2023 / QASSEM AL-KAABIزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
© AFP 2023 / QASSEM AL-KAABI
تابعنا عبرTelegramNabd
حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، من "جهات مبغضة تحاول زرع فتنة شيعية - شيعية من خلال حرقها لبعض المقرات".
وقال الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، إن هناك أطرافا (لم يسمها) تثير "فتنة شيعية" في العراق، مطالبا البرلمان بسن قانون يجرّم سب الرموز الدينية لنزع الفتنة.
وانتقد الصدر الهجمات المسلحة، مؤكدا أن "اجتماع بعض القوى السياسية البرلمانية لسن قانون تجريم سب العلماء، يعطي الأمل لنزع فتيل الفتنة".
وحذر من وصفهم بـ"المؤمنين"، من الانجرار خلف فتنة شيعية - شيعية، مشيرا أن "هناك أطرافًا لن تتورع عن الدماء ونشر الفتنة لأجل مغانم دنيوية".
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
الصدر يحذر من إشعال حرب شيعية شيعية في العراق ويدعو الجميع للابتعاد عن العنف والأذى
10 فبراير 2022, 13:20 GMT
وخلال اليومين الماضيين، شهدت بعض المحافظات في العراق "استهدافا لمقرات حزب الدعوة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق وحركة أنصار الله الأوفياء، تعبيرًا عن احتجاجهم عما أسموه "الإساءة" التي وجهها ذلك الحزب إلى مرجعهم آية الله محمد صادق الصدر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:52 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала