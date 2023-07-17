https://sputnikarabic.ae/20230717/ناشط-أمريكي-في-حقوق-الإنسان-زيلينسكي-دمر-بلاده-لأنه-لم-يسمع-نصيحة-بوتين-1079137092.html
ناشط أمريكي في حقوق الإنسان: زيلينسكي دمر بلاده لأنه لم يسمع نصيحة بوتين
ناشط أمريكي في حقوق الإنسان: زيلينسكي دمر بلاده لأنه لم يسمع نصيحة بوتين
أعلن الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان، أجامو باراكا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دمر بلاده، لأنه اتبع خطى الغرب ولم يتبع نصيحة فلاديمير بوتين... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T08:43+0000
2023-07-17T08:43+0000
2023-07-17T08:43+0000
العالم
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وقال باراكا عبر حسابه على منصة "تويتر": "الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كان يجب أن يكون درسًا لزيلينسكي، إذ استغلت الولايات المتحدة قلة خبرته وأقنعت حكومته بالتخلي عن اتفاقيات مينسك والذهاب إلى الحرب، واليوم بعد مقتل عشرات الآلاف يتم التخلي عن أوكرانيا".وفي وقت سابق، صرحت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، بأن الغرب أعلن مرارًا وتكرارًا أن اتفاقيات مينسك التي تم إعدادها لحل الصراع في أوكرانيا سلميًا اعتبرتها واشنطن وبروكسل وكييف وسيلة لكسب الوقت لإعداد القوات المسلحة الأوكرانية للحرب مع روسيا.وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت لاحق، بأن هذه التصريحات جاءت مفاجأة، إذ كان يعول على رغبة الدول الأوروبية الصادقة في تعزيز السلام وتجنب صدام عسكري في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230716/مستشار-سابق-في-النتاغون-زيلينسكي-يائس-ويريد-جرنا-إلى-صراع-عسكري-مع-روسيا-1079113683.html
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العالم
ناشط أمريكي في حقوق الإنسان: زيلينسكي دمر بلاده لأنه لم يسمع نصيحة بوتين
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أعلن الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان، أجامو باراكا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دمر بلاده، لأنه اتبع خطى الغرب ولم يتبع نصيحة فلاديمير بوتين بتنفيذ اتفاقيات مينسك.
وقال
باراكا عبر حسابه على منصة "تويتر": "الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كان يجب أن يكون درسًا لزيلينسكي، إذ استغلت الولايات المتحدة قلة خبرته وأقنعت حكومته بالتخلي عن اتفاقيات مينسك والذهاب إلى الحرب، واليوم بعد مقتل عشرات الآلاف يتم التخلي عن أوكرانيا".
وفي وقت سابق، صرحت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، بأن الغرب أعلن مرارًا وتكرارًا أن اتفاقيات مينسك التي تم إعدادها لحل الصراع في أوكرانيا سلميًا اعتبرتها واشنطن وبروكسل وكييف وسيلة لكسب الوقت لإعداد القوات المسلحة الأوكرانية للحرب مع روسيا.
وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت لاحق، بأن هذه التصريحات جاءت مفاجأة، إذ كان يعول على رغبة الدول الأوروبية الصادقة في تعزيز السلام وتجنب صدام عسكري في أوكرانيا.