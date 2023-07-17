https://sputnikarabic.ae/20230717/وزارة-الدفاع-القوات-الروسية-تدمر-مشاة-العدو-التي-كانت-تحاول-الهجوم-في-اتجاه-زابوروجيه--عاجل-1079132438.html
وزارة الدفاع: القوات الروسية تدمر مشاة العدو التي كانت تحاول الهجوم في اتجاه زابوروجيه
وزارة الدفاع: القوات الروسية تدمر مشاة العدو التي كانت تحاول الهجوم في اتجاه زابوروجيه
دمرت مجموعة القوات الروسية "فوستوك"، جميع مجموعات المشاة الأوكرانية التي كانت تحاول الهجوم في اتجاه زابوروجيه، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة... 17.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-17T02:29+0000
2023-07-17T02:29+0000
2023-07-17T02:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية
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وقال المتحدث، "في اتجاه زابوروجيه، قام العدو بمحاولات لمهاجمة مواقعنا بمجموعات صغيرة من المشاة.. تم تدمير كل المجموعات".وأضاف المتحدث أنه في اتجاه جنوب دونيتسك، كانت مجموعة قوات "فوستوك" تهاجم بشكل منهجي القوات الأوكرانية، ودمرت شاحنة صغيرة تقل قوميين وطاقم قذائف هاون.كشف الاستطلاع الجوي الروسي لوكالة سبوتنيك، عن تجمع للقوميين في منطقة نوفوداريفكا، التي دمرت بعد ذلك بنيران المدفعية.بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية مركز القيادة والمراقبة للجيش الأوكراني في أحد قطاعات اتجاه جنوب دونيتسك ومنعت هجومًا مخططًا له.
https://sputnikarabic.ae/20230716/صفارات-الإنذار-تدوي-في-7-مناطق-أوكرانية-1079131717.html
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية
وزارة الدفاع: القوات الروسية تدمر مشاة العدو التي كانت تحاول الهجوم في اتجاه زابوروجيه
02:29 GMT 17.07.2023 (تم التحديث: 02:42 GMT 17.07.2023) تابعنا عبر
دمرت مجموعة القوات الروسية "فوستوك"، جميع مجموعات المشاة الأوكرانية التي كانت تحاول الهجوم في اتجاه زابوروجيه، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين.
وقال المتحدث، "في اتجاه زابوروجيه، قام العدو بمحاولات لمهاجمة مواقعنا بمجموعات صغيرة من المشاة.. تم تدمير كل المجموعات".
وأضاف المتحدث أنه في اتجاه جنوب دونيتسك، كانت مجموعة قوات "فوستوك"
تهاجم بشكل منهجي القوات الأوكرانية، ودمرت شاحنة صغيرة تقل قوميين وطاقم قذائف هاون.
كشف الاستطلاع الجوي الروسي لوكالة سبوتنيك، عن تجمع للقوميين في منطقة نوفوداريفكا، التي دمرت بعد ذلك بنيران المدفعية.
بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية مركز القيادة والمراقبة للجيش الأوكراني في أحد قطاعات اتجاه جنوب دونيتسك ومنعت هجومًا مخططًا له.