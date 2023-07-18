عربي
https://sputnikarabic.ae/20230718/أردوغان-يقدم-سيارتين-تركيتي-الصنع-هدية-للعاهل-السعودي-وولي-العهد-1079161307.html
أردوغان يقدم سيارتين تركيتي الصنع هدية للعاهل السعودي وولي العهد
أردوغان يقدم سيارتين تركيتي الصنع هدية للعاهل السعودي وولي العهد
أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة "توغ"، المصنوعة محليا في تركيا. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T06:00+0000
2023-07-18T06:00+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار السعودية اليوم
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
رجب طيب أردوغان
الأخبار
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079161095_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_fcb777196cbd851d7b4bcf96ab28862f.jpg
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "أردوغان قدم السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترأسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام بمدينة جدة"، مشيرة إلى أن الزعيمين تفحصا السيارة لفترة في ساحة القصر.وبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت مبكر من صباح اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجهود المبذولة تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "ولي العهد والرئيس التركي استعرضا خلال اللقاء الذي جرى بينهما في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".وشهد ولي العهد السعودي والرئيس التركي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي" مذكرَة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة".وتسعى تركيا لتقارب أكبر مع الدول العربية وفي مقدمتها الدول الخليجية ومصر، حسب التصريحات الأخيرة للجانب التركي، فيما تظل "أزمة الثقة" بين الأطراف العربية وتركيا قائمة، بالنظر للتوترات السابقة التي لم يتم تجاوزها بشكل نهائي حتى الآن، وفق خبراء.
https://sputnikarabic.ae/20230718/خلال-زيارة-أردوغان-للمملكة-السعودية-تتعاقد-مع-تركيا-للاستحواذ-على-صناعة-طائرات-مسيرة-1079159779.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079161095_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_7f786ab59cabd1a0a11abf7212a328c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم

أردوغان يقدم سيارتين تركيتي الصنع هدية للعاهل السعودي وولي العهد

06:00 GMT 18.07.2023
© AP Photoولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© AP Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة "توغ"، المصنوعة محليا في تركيا.
وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "أردوغان قدم السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترأسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام بمدينة جدة"، مشيرة إلى أن الزعيمين تفحصا السيارة لفترة في ساحة القصر.
نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
خلال زيارة أردوغان للمملكة.. السعودية تتعاقد مع تركيا للاستحواذ على صناعة طائرات مسيرة
02:35 GMT
وبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت مبكر من صباح اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجهود المبذولة تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "ولي العهد والرئيس التركي استعرضا خلال اللقاء الذي جرى بينهما في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها".
وشهد ولي العهد السعودي والرئيس التركي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي" مذكرَة تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة".
وتسعى تركيا لتقارب أكبر مع الدول العربية وفي مقدمتها الدول الخليجية ومصر، حسب التصريحات الأخيرة للجانب التركي، فيما تظل "أزمة الثقة" بين الأطراف العربية وتركيا قائمة، بالنظر للتوترات السابقة التي لم يتم تجاوزها بشكل نهائي حتى الآن، وفق خبراء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала