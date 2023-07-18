https://sputnikarabic.ae/20230718/إعلام-مودع-لبناني-يقتحم-مصرفا-حاملا-قنبلة-للمطالبة-بأمواله-فيديو-1079177241.html
إعلام: مودع لبناني يقتحم مصرفا حاملا قنبلة للمطالبة بأمواله... فيديو
إعلام: مودع لبناني يقتحم مصرفا حاملا قنبلة للمطالبة بأمواله... فيديو
اقتحم أحد المودعين اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، بنك "الاعتماد"، ودخل إلى المصرف اللبناني وهو يحمل قنبلة يدوية. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T10:57+0000
2023-07-18T10:57+0000
2023-07-18T10:57+0000
لبنان
أخبار لبنان
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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن "أحد المودعين اللبنانيين اقتحم بنك الاعتماد، ودخل إلى المصرف اللبناني وهو يحمل قنبلة يدوية"، مطالبا بوديعته التي تبلغ نحو 35 ألف دولار.وأضافت الوكالة الرسمية أن "القوى الأمنية حضرت وفرضت طوقا أمنيا حول المصرف، فيما تجري مفاوضات واتصالات لتطويق الحادث وذيوله"، وفق تعبيرها.ونظم المودعون في المصارف اللبنانية، في مارس/ آذار الماضي، اعتصاما أمام مبنى المصرف المركزي اللبناني في بيروت.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جمعية "صرخة المودعين" نظمت اعتصامًا، رفضًا لإجراءات المصرف المركزي "الظالمة للمودعين"، حسب وصفها.ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، إلى مستويات غير مسبوقة.
https://sputnikarabic.ae/20230330/عسكريون-متقاعدون-يعتصمون-أمام-مصرف-لبنان-المركزي-احتجاجا-على-تردي-الأوضاع-المعيشية-1075330622.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
إعلام: مودع لبناني يقتحم مصرفا حاملا قنبلة للمطالبة بأمواله... فيديو
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اقتحم أحد المودعين اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، بنك "الاعتماد"، ودخل إلى المصرف اللبناني وهو يحمل قنبلة يدوية.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن "أحد المودعين اللبنانيين اقتحم بنك الاعتماد، ودخل إلى المصرف اللبناني وهو يحمل قنبلة يدوية"، مطالبا بوديعته التي تبلغ نحو 35 ألف دولار.
وأضافت الوكالة الرسمية أن "القوى الأمنية حضرت وفرضت طوقا أمنيا حول المصرف، فيما تجري مفاوضات واتصالات لتطويق الحادث وذيوله"، وفق تعبيرها.
ونظم المودعون في المصارف اللبنانية، في مارس/ آذار الماضي، اعتصاما أمام مبنى المصرف المركزي
اللبناني في بيروت.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن جمعية "صرخة المودعين" نظمت اعتصامًا
، رفضًا لإجراءات المصرف المركزي "الظالمة للمودعين"، حسب وصفها.
ويعاني لبنان
من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زاد من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، إلى مستويات غير مسبوقة.