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القوات الروسية تنفذ ضربات ضخمة في أوديسا ردا على عملية جسر القرم الإرهابية
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https://sputnikarabic.ae/20230718/احتياطيات-النفط-في-العالم-والشرق-الأوسط-1079165522.html
احتياطيات النفط في العالم والشرق الأوسط
احتياطيات النفط في العالم والشرق الأوسط
استكشفت "سبوتنيك" الدول التي سينفد منها النفط في المستقبل القريب من ناحية إجمالي احتياطي النفط في دول "أوبك" والدول غير الأعضاء في المنظمة. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T08:35+0000
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انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика

احتياطيات النفط في العالم والشرق الأوسط

08:35 GMT 18.07.2023
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استكشفت "سبوتنيك" الدول التي سينفد منها النفط في المستقبل القريب من ناحية إجمالي احتياطي النفط في دول "أوبك" والدول غير الأعضاء في المنظمة.
احتياطيات النفط في العالم والشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
احتياطيات النفط في العالم والشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
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