https://sputnikarabic.ae/20230718/احتياطيات-النفط-في-العالم-والشرق-الأوسط-1079165522.html
احتياطيات النفط في العالم والشرق الأوسط
احتياطيات النفط في العالم والشرق الأوسط
استكشفت "سبوتنيك" الدول التي سينفد منها النفط في المستقبل القريب من ناحية إجمالي احتياطي النفط في دول "أوبك" والدول غير الأعضاء في المنظمة. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T08:35+0000
2023-07-18T08:35+0000
2023-07-18T08:35+0000
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انفوجرافيك
اقتصاد
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
احتياطيات النفط في العالم والشرق الأوسط
استكشفت "سبوتنيك" الدول التي سينفد منها النفط في المستقبل القريب من ناحية إجمالي احتياطي النفط في دول "أوبك" والدول غير الأعضاء في المنظمة.