https://sputnikarabic.ae/20230718/اكتشاف-تابوت-من-الرصاص-عمره-2000-عام-داخل-مقبرة-في-غزة-1079176888.html

اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام داخل مقبرة في غزة

اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام داخل مقبرة في غزة

اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام داخل مقبرة في غزة

2023-07-18T10:50+0000

2023-07-18T10:50+0000

2023-07-18T11:12+0000

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وبحسب مديرية الآثار في غزة، فإن التابوت الأخير يعود لشخصية ذات منصب رفيع في العصر الروماني، وسينقل لمقر وزارة السياحة والآثار لإجراء الدراسات والأبحاث بمساعدة خبراء وعلماء دوليين، ويقول جمال أبو ريدة، مدير عام الآثار في وزارة السياحة والآثار في غزة، لوكالة "سبوتنيك": وتبلغ مساحة المقبرة الرومانية 4000 متر مربع، وتم اكتشاف 125 قبر لغاية الآن، ويتوقع الخبراء اكتشاف المزيد من القبور والحصول معلومات مهمة حول تلك الفترة، ويضيف أبو ريدة لـ"سبوتنيك": "هذا الاكتشاف يجذر الوجود الفلسطيني على هذه الأرض في مقابل الرواية الكاذبة بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وكذلك يغير وبقية الاكتشافات في فلسطين هذه الفكرة السائدة لدى الأوروبيين أكبر داعمي المشروع الصهيوني في فلسطين، وأن الفلسطيني متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين".وكان الرومان قد خصصوا المقبرة التي تعود إلى القرن الأول وحتى الثالث الميلادي، لدفن موتاهم خارج أسوار المدينة حسب معتقداتهم، وفقما أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار، كما شيدت القبور بالحجارة وبأشكال مختلفة كشفت عن أسرار المعتقدات الرومانية في طريقة الدفن، وتعد غزة من مدن العالم القديمة، إذ خضعت لحكم الفراعنة، والإغريق، والرومان، والبيزنطيين، ثم العهد الإسلامي.

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اكتشاف تابوت من الرصاص، غزة، فلسطين