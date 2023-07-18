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https://sputnikarabic.ae/20230718/اكتشاف-تابوت-من-الرصاص-عمره-2000-عام-داخل-مقبرة-في-غزة-1079176888.html
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام داخل مقبرة في غزة
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام داخل مقبرة في غزة
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام داخل مقبرة في غزة
2023-07-18T10:50+0000
2023-07-18T11:12+0000
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وبحسب مديرية الآثار في غزة، فإن التابوت الأخير يعود لشخصية ذات منصب رفيع في العصر الروماني، وسينقل لمقر وزارة السياحة والآثار لإجراء الدراسات والأبحاث بمساعدة خبراء وعلماء دوليين، ويقول جمال أبو ريدة، مدير عام الآثار في وزارة السياحة والآثار في غزة، لوكالة "سبوتنيك": وتبلغ مساحة المقبرة الرومانية 4000 متر مربع، وتم اكتشاف 125 قبر لغاية الآن، ويتوقع الخبراء اكتشاف المزيد من القبور والحصول معلومات مهمة حول تلك الفترة، ويضيف أبو ريدة لـ"سبوتنيك": "هذا الاكتشاف يجذر الوجود الفلسطيني على هذه الأرض في مقابل الرواية الكاذبة بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وكذلك يغير وبقية الاكتشافات في فلسطين هذه الفكرة السائدة لدى الأوروبيين أكبر داعمي المشروع الصهيوني في فلسطين، وأن الفلسطيني متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين".وكان الرومان قد خصصوا المقبرة التي تعود إلى القرن الأول وحتى الثالث الميلادي، لدفن موتاهم خارج أسوار المدينة حسب معتقداتهم، وفقما أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار، كما شيدت القبور بالحجارة وبأشكال مختلفة كشفت عن أسرار المعتقدات الرومانية في طريقة الدفن، وتعد غزة من مدن العالم القديمة، إذ خضعت لحكم الفراعنة، والإغريق، والرومان، والبيزنطيين، ثم العهد الإسلامي.
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اكتشاف تابوت من الرصاص، غزة، فلسطين
اكتشاف تابوت من الرصاص، غزة، فلسطين

اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام داخل مقبرة في غزة

10:50 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 11:12 GMT 18.07.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatاكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أعلنت وزارة السياحة والآثار في غزة العثور على تابوت ثان مصنوع من الرصاص خلال أعمال البحث والتنقيب داخل مقبرة اكتشفت عام 2022، شمالي القطاع تعود للعهد الروماني.
وبحسب مديرية الآثار في غزة، فإن التابوت الأخير يعود لشخصية ذات منصب رفيع في العصر الروماني، وسينقل لمقر وزارة السياحة والآثار لإجراء الدراسات والأبحاث بمساعدة خبراء وعلماء دوليين، ويقول جمال أبو ريدة، مدير عام الآثار في وزارة السياحة والآثار في غزة، لوكالة "سبوتنيك":
"هذه المقبرة تعود إلى العصر الروماني قبل 2000 عام، وتم كشف تابوتين من الرصاص، واطلع عليهما الخبراء، ووضع التابوت الأول في متحف قصر الباشا وتم استقبال المواطنين وكذلك الخبراء الأجانب للاطلاع عليه".
وتبلغ مساحة المقبرة الرومانية 4000 متر مربع، وتم اكتشاف 125 قبر لغاية الآن، ويتوقع الخبراء اكتشاف المزيد من القبور والحصول معلومات مهمة حول تلك الفترة، ويضيف أبو ريدة لـ"سبوتنيك": "هذا الاكتشاف يجذر الوجود الفلسطيني على هذه الأرض في مقابل الرواية الكاذبة بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وكذلك يغير وبقية الاكتشافات في فلسطين هذه الفكرة السائدة لدى الأوروبيين أكبر داعمي المشروع الصهيوني في فلسطين، وأن الفلسطيني متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين".
© Sputnik . Ajwad Jradatاكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
© Sputnik . Ajwad Jradatاكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
© Sputnik . Ajwad Jradatاكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
1/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
2/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
3/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
وكان الرومان قد خصصوا المقبرة التي تعود إلى القرن الأول وحتى الثالث الميلادي، لدفن موتاهم خارج أسوار المدينة حسب معتقداتهم، وفقما أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار، كما شيدت القبور بالحجارة وبأشكال مختلفة كشفت عن أسرار المعتقدات الرومانية في طريقة الدفن، وتعد غزة من مدن العالم القديمة، إذ خضعت لحكم الفراعنة، والإغريق، والرومان، والبيزنطيين، ثم العهد الإسلامي.
© Sputnik . Ajwad Jradatاكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
© Sputnik . Ajwad Jradatاكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
© Sputnik . Ajwad Jradatاكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
1/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
2/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
3/3
© Sputnik . Ajwad Jradat
اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام في مقبرة بغزة
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