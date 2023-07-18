https://sputnikarabic.ae/20230718/الأمن-الروسي-الاستخبارات-الأوكرانية-خططت-لاستهداف-محطة-كهرومائية-في-مقاطعة-ياروسلافل-1079162816.html
الأمن الروسي: الاستخبارات الأوكرانية خططت لاستهداف محطة كهرومائية في مقاطعة ياروسلافل
الأمن الروسي: الاستخبارات الأوكرانية خططت لاستهداف محطة كهرومائية في مقاطعة ياروسلافل
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية خططت لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف محطة للطاقة الكهرومائية في مقاطعة ياروسلافل... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T08:04+0000
2023-07-18T08:04+0000
2023-07-18T08:04+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وذكر جهاز الأمن الفيدرالي، في وقت سابق اليوم، أنه "تم إحباط محاولة لإعداد عمل إرهابي يستهدف إحدى منشآت البنية التحتية الحيوية في مقاطعة ياروسلافل، وتوقيف مواطنة روسية في أوغليتش، جمعت ونقلت معلومات إلى أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".كما ويبين مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الروسي رسائل عبر تطبيق المراسلات الفورية، حيث يظهر نص هذه المراسلات أن الحديث يدور عن احتمال تنفيذ عمل إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد إحدى محطات الطاقة الكهرومائية في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230607/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-متواطئا-مع-المخابرات-الأوكرانية-فيديو-1077823724.html
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العالم
الأمن الروسي: الاستخبارات الأوكرانية خططت لاستهداف محطة كهرومائية في مقاطعة ياروسلافل
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية خططت لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف محطة للطاقة الكهرومائية في مقاطعة ياروسلافل الروسية باستخدام طائرات مسيرة.
موسكو - سبوتنيك. وذكر جهاز الأمن الفيدرالي، في وقت سابق اليوم، أنه "تم إحباط محاولة لإعداد عمل إرهابي يستهدف إحدى منشآت البنية التحتية الحيوية في مقاطعة ياروسلافل، وتوقيف مواطنة روسية في أوغليتش، جمعت ونقلت معلومات إلى أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
كما ويبين مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الروسي رسائل عبر تطبيق المراسلات الفورية، حيث يظهر نص هذه المراسلات أن الحديث يدور عن احتمال تنفيذ عمل إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد إحدى محطات الطاقة الكهرومائية في المنطقة.