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https://sputnikarabic.ae/20230718/الأمن-الروسي-الاستخبارات-الأوكرانية-خططت-لاستهداف-محطة-كهرومائية-في-مقاطعة-ياروسلافل-1079162816.html
الأمن الروسي: الاستخبارات الأوكرانية خططت لاستهداف محطة كهرومائية في مقاطعة ياروسلافل
الأمن الروسي: الاستخبارات الأوكرانية خططت لاستهداف محطة كهرومائية في مقاطعة ياروسلافل
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية خططت لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف محطة للطاقة الكهرومائية في مقاطعة ياروسلافل... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T08:04+0000
2023-07-18T08:04+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكر جهاز الأمن الفيدرالي، في وقت سابق اليوم، أنه "تم إحباط محاولة لإعداد عمل إرهابي يستهدف إحدى منشآت البنية التحتية الحيوية في مقاطعة ياروسلافل، وتوقيف مواطنة روسية في أوغليتش، جمعت ونقلت معلومات إلى أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".كما ويبين مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الروسي رسائل عبر تطبيق المراسلات الفورية، حيث يظهر نص هذه المراسلات أن الحديث يدور عن احتمال تنفيذ عمل إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد إحدى محطات الطاقة الكهرومائية في المنطقة.
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الأمن الروسي: الاستخبارات الأوكرانية خططت لاستهداف محطة كهرومائية في مقاطعة ياروسلافل

08:04 GMT 18.07.2023
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية خططت لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف محطة للطاقة الكهرومائية في مقاطعة ياروسلافل الروسية باستخدام طائرات مسيرة.
موسكو - سبوتنيك. وذكر جهاز الأمن الفيدرالي، في وقت سابق اليوم، أنه "تم إحباط محاولة لإعداد عمل إرهابي يستهدف إحدى منشآت البنية التحتية الحيوية في مقاطعة ياروسلافل، وتوقيف مواطنة روسية في أوغليتش، جمعت ونقلت معلومات إلى أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".
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كما ويبين مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الروسي رسائل عبر تطبيق المراسلات الفورية، حيث يظهر نص هذه المراسلات أن الحديث يدور عن احتمال تنفيذ عمل إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد إحدى محطات الطاقة الكهرومائية في المنطقة.
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