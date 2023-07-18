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https://sputnikarabic.ae/20230718/الاتحاد-الأفريقي-يدعو-لاستئناف-إمدادات-الحبوب-من-روسيا-وأوكرانيا-1079198222.html
الاتحاد الأفريقي يدعو لاستئناف إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا
الاتحاد الأفريقي يدعو لاستئناف إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا
أعلن موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن المنظمة تدعو إلى استئناف توريد الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T17:41+0000
2023-07-18T17:41+0000
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وكتب فقي عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء: "يؤسفني تعليق مبادرة حبوب البحر الأسود التي دعا إليها الاتحاد الأفريقي منذ البداية".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، يوم أمس الاثنين، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.وقال: "الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".
https://sputnikarabic.ae/20230717/روسيا-القرار-بشأن-صفقة-الحبوب-نهائي--1079149001.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الاتحاد الأفريقي يدعو لاستئناف إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا

17:41 GMT 18.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا
مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أعلن موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن المنظمة تدعو إلى استئناف توريد الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا.
وكتب فقي عبر حسابه على تويتر، اليوم الثلاثاء: "يؤسفني تعليق مبادرة حبوب البحر الأسود التي دعا إليها الاتحاد الأفريقي منذ البداية".
أدعو الأطراف إلى حل جميع المشاكل من أجل استئناف الإمداد الآمن بالحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا إلى الأطراف المحتاجة إليها، وعلى وجه الخصوص لأفريقيا.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، يوم أمس الاثنين، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.
وقال: "الاتفاقات بشأن صفقة الحبوب قد تم إنهاؤها بالفعل، وتم إيقافها، وستعود روسيا على الفور إلى تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط".
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
روسيا: القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي
أمس, 14:19 GMT

تنتهي صفقة الحبوب، اليوم الاثنين.

وتابع: "في الواقع، لم تعد اتفاقيات البحر الأسود سارية المفعول اليوم. وكما قال الرئيس الروسي سابقًا، فإن الموعد النهائي هو 17 يوليو (تموز). لسوء الحظ، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من اتفاقيات البحر الأسود هذه حتى الآن. لذلك، تم إنهاؤها (صفقة الحبوب)".
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