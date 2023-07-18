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البحرية المغربية تنقذ نحو 900 مهاجر في عرض البحر خلال 8 أيام

البحرية المغربية تنقذ نحو 900 مهاجر في عرض البحر خلال 8 أيام

أعلنت البحرية المغربية، أمس الثلاثاء، إنقاذ 845 مهاجرا في عرض البحر خلال ثمانية أيام، بينهم أكثر من 400 جنوب البلاد. 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T23:20+0000

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وأعلن مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية قدمت المساعدة لـ845 مهاجرًا غير شرعي خلال الفترة من 10 إلى 17 يوليو/ نموز 2023.وتشمل الجنسيات المساعدة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وقد تم إنقاذ ما يقرب من 400 شخص في المياه الوطنية جنوب المملكة، بحسب وكالة الأنباء المغربية.وأشار المصدر إلى أنه تمت عمليات الإنقاذ في ظروف صعبة، حيث تم انتشال جثة ونقلها إلى أقرب ميناء مغربي. وتعود رحلات المهاجرين غير الشرعيين إلى استخدام قوارب تقليدية وقوارب الكاياك والجيت سكي، وحتى السباحة في محاولة لعبور المياه.وتلقى المهاجرون الذين تم إنقاذهم الرعاية الأولية على متن وحدات البحرية الملكية قبل نقلهم بأمان إلى أقرب موانئ المملكة، ومن المقرر تسليمهم إلى الدرك الملكي لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.تأتي هذه الجهود في إطار الجهود المستمرة للمغرب للتعامل مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتقديم المساعدة اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة المياه الوطنية.ومع تزايد أعداد المهاجرين فوق ترابه، أعدّ المغرب استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، ركزت في المرحلة الأولى عام 2014 ومرحلة ثانية عام 2016، على تسوية وضعيتهم غير النظامية، وخوّلت لهم الحصول على بطاقات للإقامة مكنتهم من العيش والعمل في المملكة بشكل قانوني والعمل فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230327/إشكالات-أمنية-وتحذيرات-من-التداعيات-أزمة-المهاجرين-غير-النظاميين-في-المغرب-تعود-للواجهة-1075209190.html

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