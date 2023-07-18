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https://sputnikarabic.ae/20230718/الجنائية-الدولية-تطلق-منصة-على-الإنترنت-تسمح-بتقديم-شكاوى-ضد-إسرائيل-1079175304.html
الجنائية الدولية تطلق منصة على الإنترنت تسمح بتقديم شكاوى ضد إسرائيل
الجنائية الدولية تطلق منصة على الإنترنت تسمح بتقديم شكاوى ضد إسرائيل
قالت صحيفة إسرائيلية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستطلق منصة على الإنترنت تسمح للفلسطينيين بتقديم شكاوى مدعمة بالصور والفيديو تظهر ارتكاب إسرائيل... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T10:40+0000
2023-07-18T10:40+0000
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وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "من المتوقع أن تطلق المحكمة الجنائية الدولية غدًا (الأربعاء)، منصة على الإنترنت بتقديم شكاوى ضد إسرائيليين".من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، إن هذه المنصة "ستمكن المواطنين من تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تظهر جرائم الاحتلال بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها، واتخاذ موقف رادع ولاجم لإسرائيل".وأشار عوض الله في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا".وشدد المسؤول الفلسطيني على "ضرورة التواصل الدائم مع المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف رادع لإسرائيل لوقف جرائمها اليومية".وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تصاعد التوترات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من الجهة الأخرى.وتقوم إسرائيل بعمليات اعتقال شبه يومية لمن تقول إنهم مطلوبون في الضفة، وهي العمليات التي تقتحم خلالها المدن الفلسطينية وتتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد فلسطينيون بين الحين والآخر بتنفيذ علميات هجومية فردية ضد المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي.
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أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

الجنائية الدولية تطلق منصة على الإنترنت تسمح بتقديم شكاوى ضد إسرائيل

10:40 GMT 18.07.2023
© AFP 2023 / Roberto Schmidtاقرار المحكمة الجنائية الدولية بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها - حرب الخمسين يوماً في غزة عام 2014
اقرار المحكمة الجنائية الدولية بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها - حرب الخمسين يوماً في غزة عام 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© AFP 2023 / Roberto Schmidt
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قالت صحيفة إسرائيلية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستطلق منصة على الإنترنت تسمح للفلسطينيين بتقديم شكاوى مدعمة بالصور والفيديو تظهر ارتكاب إسرائيل "جرائم" بحقهم.
وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "من المتوقع أن تطلق المحكمة الجنائية الدولية غدًا (الأربعاء)، منصة على الإنترنت بتقديم شكاوى ضد إسرائيليين".
من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله، إن هذه المنصة "ستمكن المواطنين من تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تظهر جرائم الاحتلال بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها، واتخاذ موقف رادع ولاجم لإسرائيل".
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وأشار عوض الله في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا".
وشدد المسؤول الفلسطيني على "ضرورة التواصل الدائم مع المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف رادع لإسرائيل لوقف جرائمها اليومية".
وتشهد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، تصاعد التوترات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من الجهة الأخرى.
وتقوم إسرائيل بعمليات اعتقال شبه يومية لمن تقول إنهم مطلوبون في الضفة، وهي العمليات التي تقتحم خلالها المدن الفلسطينية وتتخللها عمليات اغتيال، فيما يرد فلسطينيون بين الحين والآخر بتنفيذ علميات هجومية فردية ضد المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي.
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