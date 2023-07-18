https://sputnikarabic.ae/20230718/الحرس-الوطني-الروسي-يدمر-مدرعة-أمريكية-متطورة-بطائرة-مسيرة-انتحارية-1079163224.html
الحرس الوطني الروسي يدمر مدرعة أمريكية متطورة بطائرة مسيرة انتحارية
الحرس الوطني الروسي يدمر مدرعة أمريكية متطورة بطائرة مسيرة انتحارية
صرحت الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني في روسيا الاتحادية أن جنود الحرس الروسي دمروا، باستخدام طائرة مسيرة من طراز "كاميكازي"، مدرعة أمريكية من طراز... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T08:02+0000
2023-07-18T08:02+0000
2023-07-18T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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ووفقا للبيان الذي ورد في قناة "تلغرام"، لم تذكر الوكالة رسميًا على أي اتجاه تم تدمير المدرعة. ويلاحظ فقط أن المعدات تنتمي إلى الجيش الأوكراني.وجاء في بيان الحرس الوطني: وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة.وكما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 11 تموز/ حزيران الجاري، فإن العدو لم يحقق أيا من أهدافه على أي اتجاه، وتجاوزت خسائره 26 ألف جندي و1244 دبابة وآلاف العتاد و21 طائرة و6 مروحيات. ومن بين المدرعات المدمرة 17 "ليوبارد" وخمس دبابات فرنسية بعجلات "آ إم إكس" و12 عربة مشاة أمريكية من طراز "برادلي" و43 مدفع "هاوتزرإم777" و46 مدفعية ذاتية الدفع من بولندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.ويوم أمس، نفذ طاقم مروحية من طراز "كا-52" (التمساح) ضربة، دمر خلالها مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ موجه. ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية بالصاروخ.وبحسب الدفاع الروسية أمس، خلال طلعة جوية، أطلقت أطقم طيران الجيش صواريخ على النقاط المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونتيجة الضربة تم تدمير مركز القيادة والمدرعات.
https://sputnikarabic.ae/20230717/مشاهد-تدمير-مدرعة-أوكرانية-بواسطة-التمساح-الروسية-بصاروخ-موجه-فيديو-1079154054.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
الحرس الوطني الروسي يدمر مدرعة أمريكية متطورة بطائرة مسيرة انتحارية
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صرحت الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني في روسيا الاتحادية أن جنود الحرس الروسي دمروا، باستخدام طائرة مسيرة من طراز "كاميكازي"، مدرعة أمريكية من طراز "برادلي" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، تدميرا كاملا بحيث لا يمكن استعادة شيء من معداتها.
ووفقا للبيان الذي ورد في قناة "تلغرام"، لم تذكر الوكالة رسميًا على أي اتجاه تم تدمير المدرعة. ويلاحظ فقط أن المعدات تنتمي إلى الجيش الأوكراني.
وجاء في بيان الحرس الوطني:
"أصيبت عربة مدرعة أمريكية الصنع، اكتشفتها القوات الخاصة التابعة لقيادة العمليات في أثناء الاستطلاع الجوي بضربة دقيقة من قبل طائرة مسيرة انتحارية "كاميكازي". وسجلت أجهزة التحكم المرفقة انفجار ذخيرة المدرعة العسكرية المعادية، مع عدم إمكانية استعادة أي شيء منها".
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة.
وكما صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 11 تموز/ حزيران الجاري، فإن العدو لم يحقق أيا من أهدافه على أي اتجاه، وتجاوزت خسائره 26 ألف جندي و1244 دبابة وآلاف العتاد و21 طائرة و6 مروحيات. ومن بين المدرعات المدمرة 17 "ليوبارد" وخمس دبابات فرنسية بعجلات "آ إم إكس" و12 عربة مشاة أمريكية من طراز "برادلي" و43 مدفع "هاوتزرإم777" و46 مدفعية ذاتية الدفع من بولندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
ويوم أمس، نفذ طاقم مروحية من طراز "كا-52" (التمساح) ضربة
، دمر خلالها مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ موجه. ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية بالصاروخ.
وبحسب الدفاع الروسية أمس، خلال طلعة جوية، أطلقت أطقم طيران الجيش صواريخ على النقاط المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية
، ونتيجة الضربة تم تدمير مركز القيادة والمدرعات.