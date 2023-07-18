https://sputnikarabic.ae/20230718/الخارجية-الصينية-بشأن-الهجوم-الإرهابي-على-جسر-القرم-يجب-تجنب-الهجمات-على-المرافق-المدنية-1079164103.html
الخارجية الصينية بشأن الهجوم الإرهابي على جسر القرم: يجب تجنب الهجمات على المرافق المدنية
الخارجية الصينية بشأن الهجوم الإرهابي على جسر القرم: يجب تجنب الهجمات على المرافق المدنية
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، في تعليقها على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، إن الصين ترى أنه من الضروري... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T08:15+0000
2023-07-18T08:15+0000
2023-07-18T08:15+0000
العالم
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وقالت الدبلوماسية الصينية إن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية كان دائما واضحا، ونأمل أن تبذل جميع الأطراف جهودا لحل الأزمة سياسيا، وأن تعمل معا للمساعدة في تخفيف حدة الوضع".وشددت ماو نينغ على أن الصين تعتقد بأن "الأطراف المعنية يجب أن تتجنب مهاجمة المرافق المدنية والبنية التحتية المدنية، وتضمن سلامة المدنيين، وتحترم القانون الإنساني الدولي".أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا على جسر القرم، في الساعة 3 صباحًا يوم أمس الاثنين، باستخدام طائرتين مسيرتين. نتيجة لذلك، توفي زوجان- من سكان مقاطعة بيلغورود، وأصيبت ابنتهما القاصر.
https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-حاولت-في-الليل-مهاجمة-القرم-باستخدام-28-طائرة-مسيرة-1079160307.html
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العالم
الخارجية الصينية بشأن الهجوم الإرهابي على جسر القرم: يجب تجنب الهجمات على المرافق المدنية
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، في تعليقها على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، إن الصين ترى أنه من الضروري تجنب الهجمات على المرافق والبنية التحتية المدنية.
وقالت الدبلوماسية الصينية إن "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية كان دائما واضحا، ونأمل أن تبذل جميع الأطراف جهودا لحل الأزمة سياسيا، وأن تعمل معا للمساعدة في تخفيف حدة الوضع".
وشددت ماو نينغ على أن الصين تعتقد بأن "الأطراف المعنية يجب أن تتجنب مهاجمة المرافق المدنية والبنية التحتية المدنية، وتضمن سلامة المدنيين، وتحترم القانون الإنساني الدولي".
أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا على جسر القرم، في الساعة 3 صباحًا يوم أمس الاثنين، باستخدام طائرتين مسيرتين. نتيجة لذلك، توفي زوجان- من سكان مقاطعة بيلغورود، وأصيبت ابنتهما القاصر.