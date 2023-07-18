https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-الروسية-أمريكا-خططت-لتجربة-عقاقير-غير-مسجلة-على-سكان-دول-ثالثة-1079184312.html

الدفاع الروسية: أمريكا خططت لتجربة عقاقير غير مسجلة على سكان دول ثالثة

الدفاع الروسية: أمريكا خططت لتجربة عقاقير غير مسجلة على سكان دول ثالثة

أعلن إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، في إفادة صحفية، أن الولايات المتحدة خططت لاستخدام قواتها... 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T12:44+0000

2023-07-18T12:44+0000

2023-07-18T12:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104503/73/1045037370_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_071ed6964335fe570fba71c8933d5f5a.jpg

ووفقا له، فإن البنتاغون يحاول مرة أخرى الترويج لمصالح شركات الأدوية الأمريكية الكبيرة، والتي تعتبر الرعاة الرئيسيين للحملة الانتخابية للمرشحين الديمقراطيين. ولفت الانتباه إلى وثيقة وزارة الدفاع الأمريكية التي تحمل علامة "للاستخدام الرسمي"، والتي تم الحصول عليها خلال الأنشطة العملياتية في الأراضي الأوكرانية المحررة من عام 2015، والمتعلقة بنظام التجارب السريرية للأدوية ضد الحمى الفيروسية.وأضافت: "خطط مؤلفو الوثيقة، بمن فيهم موظفو معهد الأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي، لإنشاء وحدة استجابة سريعة متنقلة مصممة لاختبار الأدوية الجديدة في المواقع العسكرية الأمريكية حول العالم. وشمل المشروع إنشاء بحث متنقل البنية التحتية وتدريب الكوادر الطبية".وفقًا للوثيقة، تم إنشاء بروتوكولات موحدة للتجارب السريرية البشرية وطلبات تسجيل الأدوية، في حين تم التخطيط لوضع خوارزميات الإجراء في منطقة القيادة الأمريكية في أفريقيا، ثم توزيعها على جميع الفروع الأجنبية لـ NAMRU - مختبر الأبحاث الطبية الحيوية التابع للبحرية الأمريكية.وبالتالي، خطط البنتاغون لاستخدام الجيش الأمريكي لاختبار الأدوية غير المسجلة على السكان المحليين ثم الموافقة عليها من السلطات التنظيمية لصالح ما يسمى بيغ فارما. لتحقيق هذه الأهداف، تم اقتراح استخدام شبكة من المختبرات البيولوجية والمنظمات الوسيطة التابعة، مثل ميتوبيوتا.لفت كيريلوف الانتباه أيضًا إلى عرض ميتوبيوتا التجاري الذي يحمل علامة "سري"، والذي تم العثور عليه في وثائق أحد المعامل البيولوجية الأوكرانية والموجه إلى معهد الأمراض المعدية في الجيش الأمريكي. وأثيرت مسألة تدريب المتخصصين في الأمراض المعدية في كينيا وأوغندا.توضح الوثيقة أن إدارة وزارة الدفاع الأمريكية للحد من التهديد، ووزارة الأمن الداخلي، وكذلك لإعطاء مظهر"التعاون الإنساني"، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من هياكل الاتحاد الأوروبي دراسوا مسببات الأمراض في بلدان القارة الأفريقية".بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الملفات مشاركة ميتابيوتا في دراسة فيروس أنفلونزا الطيور H7N9، وكذلك دورها الرائد في مشروع Predict لدراسة أنواع جديدة من فيروسات كورونا والتقاط الخفافيش باعتبارها حاملة لهذه الفيروسات في الطبيعة. وأشار إلى أن ميتابيوتا مرتبطة بنجل الرئيس الأمريكي الحالي هانتر بايدن والوكالات الحكومية.في الوقت نفسه، يعترف ممثلو ميتابيوتا أنفسهم بأنهم، في الواقع، يشاركون في إقامة اتصالات لضمان عمل البنتاغون والوكالات الأمريكية الأخرى في الخارج. وشارك في هذا موظفو المركز الأوكراني للعلوم والتكنولوجيا والمنظمات المتعاقدة الأخرى وزارة الدفاع بنشاط.

https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-الروسية-وحدات-القوات-الغربية-تتقدم-أكثر-من-كيلومتر-في-العمق-على-محور-كوبيانسك-1079182853.html

https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-الروسية-صد-12-هجوما-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-1079174769.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري