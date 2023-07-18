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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-الروسية-أوكرانيا-حاولت-في-الليل-مهاجمة-القرم-باستخدام-28-طائرة-مسيرة-1079160307.html
الدفاع الروسية: أوكرانيا حاولت مهاجمة القرم باستخدام 28 طائرة مسيرة
الدفاع الروسية: أوكرانيا حاولت مهاجمة القرم باستخدام 28 طائرة مسيرة
أوقف الجيش الروسي خلال الليلة الماضية محاولة أوكرانيا تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في شبه جزيرة القرم باستخدام 28 طائرة مسيرة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T04:40+0000
2023-07-18T04:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت في بيان "الليلة، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 28 طائرة مسيرة على أهداف في إقليم شبه جزيرة القرم". وأشارت إلى أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 17 طائرة مسيرة، وتم تحييد 11 طائرة متبقية بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية. وأضافت الوزارة أنه "لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الإرهابي الفاشل".كما أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، عن إسقاط 28 طائرة مسيرة أُطلقت نحو شرق شبه الجزيرة خلال الليلة الماضية.وقال أكسينوف عبر حسابه على "تلغرام": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الليلة 9 طائرات مسيرة وتم تحييد 19 طائرة مسيرة أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية دون تسجيل أي إصابات".
https://sputnikarabic.ae/20230718/رئيس-القرم-إسقاط-وتحييد-30-طائرة-مسيرة-خلال-الليل-شرق-الجزيرة---عاجل-1079160199.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: أوكرانيا حاولت مهاجمة القرم باستخدام 28 طائرة مسيرة

04:40 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 04:51 GMT 18.07.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
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أوقف الجيش الروسي خلال الليلة الماضية محاولة أوكرانيا تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في شبه جزيرة القرم باستخدام 28 طائرة مسيرة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت في بيان "الليلة، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 28 طائرة مسيرة على أهداف في إقليم شبه جزيرة القرم".
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
رئيس شبه جزيرة القرم يؤكد إحباط هجوم جديد بعشرات المسيرات ولا إصابات
04:33 GMT
وأشارت إلى أن الدفاع الجوي الروسي أسقط 17 طائرة مسيرة، وتم تحييد 11 طائرة متبقية بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية. وأضافت الوزارة أنه "لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة للهجوم الإرهابي الفاشل".
كما أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، عن إسقاط 28 طائرة مسيرة أُطلقت نحو شرق شبه الجزيرة خلال الليلة الماضية.
وقال أكسينوف عبر حسابه على "تلغرام": "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الليلة 9 طائرات مسيرة وتم تحييد 19 طائرة مسيرة أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية دون تسجيل أي إصابات".
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