https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-الروسية-تميط-اللثام-عن-أشخاص-متورطين-ببرامج-بيولوجية-أمريكية-في-أوكرانيا-1079185092.html
الدفاع الروسية تميط اللثام عن أشخاص متورطين ببرامج بيولوجية أمريكية في أوكرانيا
الدفاع الروسية تميط اللثام عن أشخاص متورطين ببرامج بيولوجية أمريكية في أوكرانيا
نشرت وزارة الدفاع الروسية أسماء جديدة لأشخاص مشاركين في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، متورطين بإخفاء معلومات حول العمل مع مسببات الأمراض... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T13:31+0000
2023-07-18T13:31+0000
2023-07-18T13:37+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا للمعلومات الجديدة الصادرة عن رئيس قوات الحماية من الإشعاع والمواد الكيميائية والبيولوجية الروسية، إيغور كيريلوف، جاء في إحاطة له: "إننا نتحدث الآن عن أشخاص مرتبطين بعمل الهيئة العلمية والتقنية الأوكرانية كجزء من الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية على أراضي أوكرانيا".وبموجب عقد مع الهيئة العلمية والتقنية الأوكرانية، تدير أنطونوفا تطوير استراتيجية معلومات تهدف إلى إخفاء المعلومات حول تمويل الهيئة للبحوث البيولوجية ومسببات الأمراض الخطيرة، بما في ذلك تعزيز الوظائف، واختبار المخدرات على سكان أوكرانيا والعسكريين في القوات المسلحة لأوكرانيا.ويشارك برايان ميفورد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "وودن هورس" والزميل الأول في المركز الأوراسي "أتلانتيك كاونسل"، وتاراس بايك، مدير العلاقات العامة في ذات الشركة، في تطوير استراتيجية المعلومات هذه.شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديوشاهد أيضا: قوات أوكرانية تستسلم بشكل طوعي وتسلم نفسها للجيش الروسي... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-الروسية-أمريكا-خططت-لتجربة-عقاقير-غير-مسجلة-على-سكان-دول-ثالثة-1079184312.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تميط اللثام عن أشخاص متورطين ببرامج بيولوجية أمريكية في أوكرانيا
13:31 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 13:37 GMT 18.07.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية أسماء جديدة لأشخاص مشاركين في البرامج البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، متورطين بإخفاء معلومات حول العمل مع مسببات الأمراض الخطيرة واختبارات الأدوية على سكان أوكرانيا المدنيين والعسكريين.
ووفقًا للمعلومات الجديدة الصادرة عن رئيس قوات الحماية من الإشعاع والمواد الكيميائية والبيولوجية الروسية، إيغور كيريلوف، جاء في إحاطة له: "إننا نتحدث الآن عن أشخاص مرتبطين بعمل الهيئة العلمية والتقنية الأوكرانية كجزء من الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية على أراضي أوكرانيا".
الحديث هنا عن مارينا أنطونوفا، المديرة العامة لشركة "وودن هورس الاستراتيجية"، ومديرة صندوق "أوكرانيا 3000"، إذ شاركت في تنفيذ البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي على أراضي أوكرانيا.
وبموجب عقد مع الهيئة العلمية والتقنية الأوكرانية، تدير أنطونوفا تطوير استراتيجية معلومات تهدف إلى إخفاء المعلومات حول تمويل الهيئة للبحوث البيولوجية ومسببات الأمراض الخطيرة، بما في ذلك تعزيز الوظائف، واختبار المخدرات على سكان أوكرانيا
والعسكريين في القوات المسلحة لأوكرانيا.
ويشارك برايان ميفورد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "وودن هورس" والزميل الأول في المركز الأوراسي "أتلانتيك كاونسل"، وتاراس بايك، مدير العلاقات العامة في ذات الشركة، في تطوير استراتيجية المعلومات هذه.