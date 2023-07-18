https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-الروسية-صد-12-هجوما-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-1079174769.html
الدفاع الروسية: صد 12 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك
الدفاع الروسية: صد 12 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الجيش الروسي صد خلال الساعات الـ24 الماضية 12 هجومًا شنته القوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، وثلاثة على كل من... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T10:24+0000
2023-07-18T10:24+0000
2023-07-18T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الدفاع: "خلال النهار، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها للهجوم على محور دونيتسك وكراسني - ليمان وجنوب دونيتسك. على محور دونيتسك، تم صد 12 هجوما بنجاح خلال النهار في مناطق بيرفومايسكوي وفسيلوي وكراسنوغوروفكا وماريينكا وشمال غرب كليشيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة للأعمال المنسقة والنشطة لوحدات المجموعة "الجنوب" بتوجيه الضربات الجوية ونيران المدفعية، كما تم صد ثلاث هجمات أخرى للعدو في جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وهجومين على محاور كراسني ليمان".وفقا للوزارة في مناطق ستوبوتشكي وكونستانتينوفكا وكراسنويو في دونيتسك، تم تدمير تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الهجوم 79 المحمول جواً التابع للجيش الأوكراني بالقرب من كراسنوغوروفكا (في جمهورية دونيتسك الشعبية).
https://sputnikarabic.ae/20230718/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-اللواء-108-للدفاع-الإقليمي-الأوكراني--1079171703.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: صد 12 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الجيش الروسي صد خلال الساعات الـ24 الماضية 12 هجومًا شنته القوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك، وثلاثة على كل من محاور زابوروجيه وجنوب دونيتسك، واثنين آخرين على محور كراسني ليمان.
وقالت الدفاع: "خلال النهار، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها للهجوم على محور دونيتسك وكراسني - ليمان وجنوب دونيتسك. على محور دونيتسك، تم صد 12 هجوما بنجاح خلال النهار في مناطق بيرفومايسكوي وفسيلوي وكراسنوغوروفكا وماريينكا وشمال غرب كليشيفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة للأعمال المنسقة والنشطة لوحدات المجموعة "الجنوب" بتوجيه الضربات الجوية ونيران المدفعية، كما تم صد ثلاث هجمات أخرى للعدو في جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وهجومين على محاور كراسني ليمان".
وفقا للوزارة في مناطق ستوبوتشكي وكونستانتينوفكا وكراسنويو في دونيتسك، تم تدمير تجمعات القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية. كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الهجوم 79 المحمول جواً التابع للجيش الأوكراني بالقرب من كراسنوغوروفكا (في جمهورية دونيتسك الشعبية).