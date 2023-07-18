https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-الروسية-وحدات-القوات-الغربية-تتقدم-أكثر-من-كيلومتر-في-العمق-على-محور-كوبيانسك-1079182853.html
الدفاع الروسية: وحدات القوات "الغربية" تتقدم أكثر من كيلومتر في العمق على محور كوبيانسك
الدفاع الروسية: وحدات القوات "الغربية" تتقدم أكثر من كيلومتر في العمق على محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية تقدمت بنحو 2 كم على طول الجبهة، و1.5 كم في العمق على محور كوبيانسك. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T12:25+0000
2023-07-18T12:25+0000
2023-07-18T12:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: " تواصل وحدات تجمع "الغرب"، عملياتها الهجومية الناجحة على محور كوبيانسك، ووصل التقدم الإجمالي إلى نحو 2 كيلومتر على طول الجبهة، و1.5 كيلومتر في العمق على محور كوبيانسك".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في أيلول/ سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-الروسية-صد-12-هجوما-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-1079174769.html
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رصد عسكري
الدفاع الروسية: وحدات القوات "الغربية" تتقدم أكثر من كيلومتر في العمق على محور كوبيانسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية تقدمت بنحو 2 كم على طول الجبهة، و1.5 كم في العمق على محور كوبيانسك.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: " تواصل وحدات تجمع "الغرب"، عملياتها الهجومية الناجحة على محور كوبيانسك، ووصل التقدم الإجمالي إلى نحو 2 كيلومتر على طول الجبهة، و1.5 كيلومتر في العمق على محور كوبيانسك".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في أيلول/ سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.