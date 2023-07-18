https://sputnikarabic.ae/20230718/السكك-الحديدية-الروسية-تكشف-لـسبوتنيكعن-قطارات-فائقة-السرعة-وبأمان-عال-1079185243.html

السكك الحديدية الروسية تكشف لـ"سبوتنيك"عن قطارات فائقة السرعة وبأمان عال

السكك الحديدية الروسية تكشف لـ"سبوتنيك"عن قطارات فائقة السرعة وبأمان عال

كشف شاركين يفغيني إيغوريفيتش، نائب المدير العام للسكك الحديدية الروسية، أن الشركة تسعى لإنتاج قطارات فائقة السرعة مع ضمان أمن الركاب باستخدام تقنيات عالية... 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T13:28+0000

2023-07-18T13:28+0000

2023-07-18T13:28+0000

روسيا

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وقال إيغوريفيتش في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "نحن الآن نضع حجر الأساس لتطورنا التكنولوجي ومواكبة العولمة لسنوات عديدة قادمة من خلال التكنولوجيا الحديثة، والنظام البيئي، والتعاون، وكذلك الموارد البشرية، ونحن على ثقة من أن مجالات مثل الاتصالات الكمية ستكون الأساس للتشغيل الآمن والفعال لصناعة النقل في المستقبل واقتصاد البلاد ككل".وأضاف إيغوريفيتش على هامش منتدى "تكنولوجيا المستقبل" الذي استضافته موسكو لأول مرة: "لدينا فرصة لرفع قدرة إمكاناتنا التصديرية لدول أخرى وفق تقنيات حديثة ومتطورة. على وجه الخصوص، تشتمل محفظة صادرات السكك الحديدية الروسية على 16 خدمة رقمية جاهزة حاليا بالفعل، علاوة على ذلك، أطلقنا بشكل فعلي بعضا منها في بلدان صديقة وتعمل بشكل جيد جدا، كما سنطور هذه المحفظة ونزودها بالتقنيات التي تحدثنا عنها خلال الأيام المقبلة، والتي تسهم في جعل خدماتنا أكثر كفاءة وموثوقية وأمانًا".وأوضح إيغوريفيتش إنه "من بين هذه المشاريع تلك التي تهدف إلى ضمان التشغيل الفعال والآمن للنقل بالسكك الحديدية وبناء بيئة موثوقة... لدينا مشاريع نستخدم فيها تقنية "blockchain" مع زملائنا في الهندسة الميكانيكية وأعمال الشحن، نحن على ثقة من أن الاتصالات الكمية ستجعل هذه العمليات أكثر أمانًا، وتدرس السكك الحديدية الروسية، كشركة رائدة في مجال الاتصالات الكمية، جنبًا إلى جنب مع الشركاء، إمكانية تقديم خدمات لتوفير تقنيات الاتصالات الكمية باعتبارها الطريقة الأكثر أمانًا لنقل المعلومات إلى المشاركين الآخرين في هذا القطاع".

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