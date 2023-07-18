https://sputnikarabic.ae/20230718/الصين-والجزائر-توقعان-اتفاقيات-ومذكرات-تفاهم-مهمة-على-مختلف-الأصعدة-1079182445.html
الصين والجزائر توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة على مختلف الأصعدة
الصين والجزائر توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة على مختلف الأصعدة
حضر الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع 19 اتفقاية ومذكرة تفاهم، خلال زيارة يجريها تبون لبكين. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T12:10+0000
2023-07-18T12:10+0000
2023-07-18T12:10+0000
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ويتعلق توقيع الاتفاقيات بمواضيع التعاون بين البلدين في مجال النقل بالسكك الحديدية، وإنشاء مركز لتحويل التكنولوجيا، والتعاون في المجال الزراعي، وتحديد أطر جديدة للتعاون في مجال الاتصالات.كما أسفر اللقاء عن توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الصينية للحوكمة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ومذكرات تفاهم في مجال الرياضة، وحول تعزيز التعاون التجاري، وإنشاء فريق من المختصين لتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال حجر الحيوانات والحجر النباتي.كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون والتبادل في مجال البحث العلمي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال القضاء، ومذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية والتعاون في مجال الطاقات المتجددة والطاقة الهيدروجينية.ويوم أمس الاثنين، بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطوة جديدة باتجاه تعزيز التوجه شرقا، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، تستمر يومين، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.وأوضح برلمانيان جزائريان أن زيارة الرئيس تبون، تأتي في إطار تعزيز الشراكة مع دول الشرق، والابتعاد عن المعسكر الأوروبي، الذي تأكد عدم موثوقيته الاقتصادية، وفق رأيهما.وتعد الصين أول مموّل تجاري للجزائر منذ 2019 بـ17% (بما يعادل 9 مليارات دولار)، وفق الإحصاءات الرسمية.
https://sputnikarabic.ae/20230717/الاتجاه-شرقا-الجزائر-تعزز-تموقعها-الاقتصادي-بزيارة-تبون-إلى-الصين--1079152449.html
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العالم, اقتصاد, العالم العربي
العالم, اقتصاد, العالم العربي
الصين والجزائر توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة على مختلف الأصعدة
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حضر الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع 19 اتفقاية ومذكرة تفاهم، خلال زيارة يجريها تبون لبكين.
ويتعلق توقيع الاتفاقيات بمواضيع التعاون بين البلدين في مجال النقل بالسكك الحديدية، وإنشاء مركز لتحويل التكنولوجيا، والتعاون في المجال الزراعي، وتحديد أطر جديدة للتعاون في مجال الاتصالات.
كما أسفر اللقاء عن توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الصينية للحوكمة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ومذكرات تفاهم في مجال الرياضة، وحول تعزيز التعاون التجاري، وإنشاء فريق من المختصين لتنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال حجر الحيوانات والحجر النباتي.
كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون والتبادل في مجال البحث العلمي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال القضاء، ومذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية والتعاون في مجال الطاقات المتجددة والطاقة الهيدروجينية.
ويوم أمس الاثنين، بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطوة جديدة باتجاه تعزيز التوجه شرقا، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، تستمر يومين
، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وتعد الصين أول مموّل تجاري للجزائر منذ 2019 بـ17% (بما يعادل 9 مليارات دولار)، وفق الإحصاءات الرسمية.