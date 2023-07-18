الفائزون بجوائز مونوفيجن للتصوير بالأبيض والأسود لعام 2023

عنوان السفر الفردي: يوم معتاد في زنجبار صاحب الصورة: يانيتسا جينوفا (بلغاريا) كما يقول رولان بارت، التصوير يقتل الوقت. بالضبط هذه اللحظات من الحفاظ على الصورة، مقطع عرضي لما يحدث في الحياة اليومية، حاولت أن أنقلها في صوري. لتجميد هذا الشعور بالتدفق المستمر للسعادة والهدوء. يبقى الأسود والأبيض أنقى طريقة ممكنة للتأثير، لإيجاد الغياب في الوجود. تساعد الرؤية بالأبيض والأسود في اختيار الصور حتى لا تتعارض مع المنطق المرئي والدلالي العام.