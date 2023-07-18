الفائزون بجوائز مونوفيجن للتصوير بالأبيض والأسود لعام 2023
صورة بعنوان: التشحيط" للمصور البولندي كرزيستوف بابوغا، التي حازت على المركز الأول في فئة "التصوير التجريدي" في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023
صورة بعنوان: التشحيط" للمصور البولندي كرزيستوف بابوغا، التي حازت على المركز الأول في فئة "التصوير التجريدي" في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023
صورة بعنوان "الحق في المعرفة" للمصور الإيطالي روبرتا فاجلياني، حازت على المركز الأول في فئة التصوير الصحفي الفردي في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023
صورة بعنوان "الحق في المعرفة" للمصور الإيطالي روبرتا فاجلياني، حازت على المركز الأول في فئة التصوير الصحفي الفردي في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023
صورة بعنوان "الانفصال" للمصور الهولندي مارك بيلدر، حازت على المركز الأول في فئة المناظر الطبيعية الفردية من جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023
صورة بعنوان "الانفصال" للمصور الهولندي مارك بيلدر، حازت على المركز الأول في فئة المناظر الطبيعية الفردية من جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023
صورة بعنوان "حافظ على المسافة" للمصور الهندي بايجو باتيل، حازت على المركز الثاني في فئة "صورة فردية للطبيعة" ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023
صورة بعنوان "حافظ على المسافة" للمصور الهندي بايجو باتيل، حازت على المركز الثاني في فئة "صورة فردية للطبيعة" ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023
صورة بعنوان "الدخول"، للمصور السويسري بيت غوديرون، الحائز على فئة الهندسة المعمارية الفردية لجوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود لعام 2023.
صورة بعنوان "الدخول"، للمصور السويسري بيت غوديرون، الحائز على فئة الهندسة المعمارية الفردية لجوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود لعام 2023.
صورة بعنوان "طريق العودة إلى المنزل" للمصور الإماراتي أسامة العليمي، التي حازت على المركز الثاني في فئة الأشخاص الفرديين في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.
صورة بعنوان "طريق العودة إلى المنزل" للمصور الإماراتي أسامة العليمي، التي حازت على المركز الثاني في فئة الأشخاص الفرديين في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.
عنوان السفر الفردي: يوم معتاد في زنجبار صاحب الصورة: يانيتسا جينوفا (بلغاريا) كما يقول رولان بارت، التصوير يقتل الوقت. بالضبط هذه اللحظات من الحفاظ على الصورة، مقطع عرضي لما يحدث في الحياة اليومية، حاولت أن أنقلها في صوري. لتجميد هذا الشعور بالتدفق المستمر للسعادة والهدوء. يبقى الأسود والأبيض أنقى طريقة ممكنة للتأثير، لإيجاد الغياب في الوجود. تساعد الرؤية بالأبيض والأسود في اختيار الصور حتى لا تتعارض مع المنطق المرئي والدلالي العام.
عنوان السفر الفردي: يوم معتاد في زنجبار صاحب الصورة: يانيتسا جينوفا (بلغاريا) كما يقول رولان بارت، التصوير يقتل الوقت. بالضبط هذه اللحظات من الحفاظ على الصورة، مقطع عرضي لما يحدث في الحياة اليومية، حاولت أن أنقلها في صوري. لتجميد هذا الشعور بالتدفق المستمر للسعادة والهدوء. يبقى الأسود والأبيض أنقى طريقة ممكنة للتأثير، لإيجاد الغياب في الوجود. تساعد الرؤية بالأبيض والأسود في اختيار الصور حتى لا تتعارض مع المنطق المرئي والدلالي العام.
عنوان الفردي المفاهيمي: صاحب الصورة: سيث ماير (الولايات المتحدة) سيث ماير هو مصور فوتوغرافي للفنون الجميلة مقره في كولورادو. يشمل عمله صورًا شخصية، بالإضافة إلى الفنون الجميلة والمناظر البحرية الهادئة، والمناظر الطبيعية، والصور المفاهيمية.
عنوان الفردي المفاهيمي: صاحب الصورة: سيث ماير (الولايات المتحدة) سيث ماير هو مصور فوتوغرافي للفنون الجميلة مقره في كولورادو. يشمل عمله صورًا شخصية، بالإضافة إلى الفنون الجميلة والمناظر البحرية الهادئة، والمناظر الطبيعية، والصور المفاهيمية.
صورة بعنوان "مذهول" للمصور التركي سينك بايرلي، الفائزة في فئة "صور فردية للشوارع" ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود لعام 2023.
صورة بعنوان "مذهول" للمصور التركي سينك بايرلي، الفائزة في فئة "صور فردية للشوارع" ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود لعام 2023.
صورة بعنوان "تحية إلى برانكوسي" للمصورة الرومانية فيليسيا سيميون، الفائزة في فئة "الفنون الجميلة الفردية" لجوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.
صورة بعنوان "تحية إلى برانكوسي" للمصورة الرومانية فيليسيا سيميون، الفائزة في فئة "الفنون الجميلة الفردية" لجوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.
صورة بعنوان "Genclik2" للمصور، للمصور التركي أوزغور سيكمن، الحائزة على فئة بورتريه فردية من جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.
صورة بعنوان "Genclik2" للمصور، للمصور التركي أوزغور سيكمن، الحائزة على فئة بورتريه فردية من جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.
صورة بعنوان "تيتانا ليتوس - خزاف، سيراميكي"، للمصور الأوكراني مايكل دوروغوفيتش، الحائزة على الجائزة الكبرى والمركز الأول في فئة الأشخاص المنفردين ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.
صورة بعنوان "تيتانا ليتوس - خزاف، سيراميكي"، للمصور الأوكراني مايكل دوروغوفيتش، الحائزة على الجائزة الكبرى والمركز الأول في فئة الأشخاص المنفردين ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.