عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230718/الفائزون-بجوائز-مونوفيجن-للتصوير-بالأبيض-والأسود-لعام-2023-1079186353.html
الفائزون بجوائز مونوفيجن للتصوير بالأبيض والأسود لعام 2023
الفائزون بجوائز مونوفيجن للتصوير بالأبيض والأسود لعام 2023
أعلنت مسابقة "جوائز مونوفيجن" (MonoVision Awards) عن الفائزين في مسابقة التصوير بالأبيض والأسود لعام 2023، وتم اختيار الصورة الفائزة من أكثر من 3000 مشاركة من... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T15:22+0000
2023-07-18T15:22+0000
وسائط متعددة
صور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079186525_0:57:1100:676_1920x0_80_0_0_f0c1ea40c62035aa2a1a70d448dc6e1d.jpg
هدف مسابقة "جوائز مونوفيجن" هو اكتشاف أفضل مصوري "اللون الأحادي" (مونوفيجن) من جميع أنحاء العالم وتزويد هؤلاء الفنانين بفرص الاعتراف بهم ومكافأتهم على عملهم.المسابقة السنوية مفتوحة للمصورين من جميع الخلفيات وجميع مستويات الخبرة، من الهواة إلى المحترفين. نحن نقبل جميع أشكال التصوير بالأبيض والأسود التي تم التقاطها باستخدام التقنيات التقليدية أو الرقمية.من بين الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود، نال عمل فوتوغرافي عربي جائزة مميزة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079186525_62:0:1039:733_1920x0_80_0_0_4b3c0660bdfa689eabd9dbe46f40310e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

الفائزون بجوائز مونوفيجن للتصوير بالأبيض والأسود لعام 2023

15:22 GMT 18.07.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت مسابقة "جوائز مونوفيجن" (MonoVision Awards) عن الفائزين في مسابقة التصوير بالأبيض والأسود لعام 2023، وتم اختيار الصورة الفائزة من أكثر من 3000 مشاركة من جميع أنحاء العالم.
هدف مسابقة "جوائز مونوفيجن" هو اكتشاف أفضل مصوري "اللون الأحادي" (مونوفيجن) من جميع أنحاء العالم وتزويد هؤلاء الفنانين بفرص الاعتراف بهم ومكافأتهم على عملهم.
المسابقة السنوية مفتوحة للمصورين من جميع الخلفيات وجميع مستويات الخبرة، من الهواة إلى المحترفين. نحن نقبل جميع أشكال التصوير بالأبيض والأسود التي تم التقاطها باستخدام التقنيات التقليدية أو الرقمية.
من بين الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود، نال عمل فوتوغرافي عربي جائزة مميزة.
© Photo / Krzysztof Papuga/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان: التشحيط" للمصور البولندي كرزيستوف بابوغا، التي حازت على المركز الأول في فئة "التصوير التجريدي" في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

صورة بعنوان: التشحيط&quot; للمصور البولندي كرزيستوف بابوغا، التي حازت على المركز الأول في فئة &quot;التصوير التجريدي&quot; في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023 - سبوتنيك عربي
1/12
© Photo / Krzysztof Papuga/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان: التشحيط" للمصور البولندي كرزيستوف بابوغا، التي حازت على المركز الأول في فئة "التصوير التجريدي" في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

© Photo / Roberta Vagliani/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "الحق في المعرفة" للمصور الإيطالي روبرتا فاجلياني، حازت على المركز الأول في فئة التصوير الصحفي الفردي في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

صورة بعنوان &quot;الحق في المعرفة&quot; للمصور الإيطالي روبرتا فاجلياني، حازت على المركز الأول في فئة التصوير الصحفي الفردي في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023 - سبوتنيك عربي
2/12
© Photo / Roberta Vagliani/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "الحق في المعرفة" للمصور الإيطالي روبرتا فاجلياني، حازت على المركز الأول في فئة التصوير الصحفي الفردي في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

© Photo / Mark Pelder/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "الانفصال" للمصور الهولندي مارك بيلدر، حازت على المركز الأول في فئة المناظر الطبيعية الفردية من جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

صورة بعنوان &quot;الانفصال&quot; للمصور الهولندي مارك بيلدر، حازت على المركز الأول في فئة المناظر الطبيعية الفردية من جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023 - سبوتنيك عربي
3/12
© Photo / Mark Pelder/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "الانفصال" للمصور الهولندي مارك بيلدر، حازت على المركز الأول في فئة المناظر الطبيعية الفردية من جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

© Photo / Baiju Patil/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "حافظ على المسافة" للمصور الهندي بايجو باتيل، حازت على المركز الثاني في فئة "صورة فردية للطبيعة" ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

صورة بعنوان &quot;حافظ على المسافة&quot; للمصور الهندي بايجو باتيل، حازت على المركز الثاني في فئة &quot;صورة فردية للطبيعة&quot; ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023 - سبوتنيك عربي
4/12
© Photo / Baiju Patil/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "حافظ على المسافة" للمصور الهندي بايجو باتيل، حازت على المركز الثاني في فئة "صورة فردية للطبيعة" ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

© Photo / Beat Gauderon/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "الدخول"، للمصور السويسري بيت غوديرون، الحائز على فئة الهندسة المعمارية الفردية لجوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود لعام 2023.

صورة بعنوان &quot;الدخول&quot;، للمصور السويسري بيت غوديرون، الحائز على فئة الهندسة المعمارية الفردية لجوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود لعام 2023. - سبوتنيك عربي
5/12
© Photo / Beat Gauderon/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "الدخول"، للمصور السويسري بيت غوديرون، الحائز على فئة الهندسة المعمارية الفردية لجوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود لعام 2023.

© Photo / Osama Elolemy/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "طريق العودة إلى المنزل" للمصور الإماراتي أسامة العليمي، التي حازت على المركز الثاني في فئة الأشخاص الفرديين في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

صورة بعنوان &quot;طريق العودة إلى المنزل&quot; للمصور الإماراتي أسامة العليمي، التي حازت على المركز الثاني في فئة الأشخاص الفرديين في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023. - سبوتنيك عربي
6/12
© Photo / Osama Elolemy/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "طريق العودة إلى المنزل" للمصور الإماراتي أسامة العليمي، التي حازت على المركز الثاني في فئة الأشخاص الفرديين في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

© Photo / Yanitsa Genova/Monovisions Black and White Photography Awards

عنوان السفر الفردي: يوم معتاد في زنجبار صاحب الصورة: يانيتسا جينوفا (بلغاريا) كما يقول رولان بارت، التصوير يقتل الوقت. بالضبط هذه اللحظات من الحفاظ على الصورة، مقطع عرضي لما يحدث في الحياة اليومية، حاولت أن أنقلها في صوري. لتجميد هذا الشعور بالتدفق المستمر للسعادة والهدوء. يبقى الأسود والأبيض أنقى طريقة ممكنة للتأثير، لإيجاد الغياب في الوجود. تساعد الرؤية بالأبيض والأسود في اختيار الصور حتى لا تتعارض مع المنطق المرئي والدلالي العام.

عنوان السفر الفردي: يوم معتاد في زنجبار صاحب الصورة: يانيتسا جينوفا (بلغاريا) كما يقول رولان بارت، التصوير يقتل الوقت. بالضبط هذه اللحظات من الحفاظ على الصورة، مقطع عرضي لما يحدث في الحياة اليومية، حاولت أن أنقلها في صوري. لتجميد هذا الشعور بالتدفق المستمر للسعادة والهدوء. يبقى الأسود والأبيض أنقى طريقة ممكنة للتأثير، لإيجاد الغياب في الوجود. تساعد الرؤية بالأبيض والأسود في اختيار الصور حتى لا تتعارض مع المنطق المرئي والدلالي العام. - سبوتنيك عربي
7/12
© Photo / Yanitsa Genova/Monovisions Black and White Photography Awards

عنوان السفر الفردي: يوم معتاد في زنجبار صاحب الصورة: يانيتسا جينوفا (بلغاريا) كما يقول رولان بارت، التصوير يقتل الوقت. بالضبط هذه اللحظات من الحفاظ على الصورة، مقطع عرضي لما يحدث في الحياة اليومية، حاولت أن أنقلها في صوري. لتجميد هذا الشعور بالتدفق المستمر للسعادة والهدوء. يبقى الأسود والأبيض أنقى طريقة ممكنة للتأثير، لإيجاد الغياب في الوجود. تساعد الرؤية بالأبيض والأسود في اختيار الصور حتى لا تتعارض مع المنطق المرئي والدلالي العام.

© Photo / Seth Mayer/Monovisions Black and White Photography Awards

عنوان الفردي المفاهيمي: صاحب الصورة: سيث ماير (الولايات المتحدة) سيث ماير هو مصور فوتوغرافي للفنون الجميلة مقره في كولورادو. يشمل عمله صورًا شخصية، بالإضافة إلى الفنون الجميلة والمناظر البحرية الهادئة، والمناظر الطبيعية، والصور المفاهيمية.

عنوان الفردي المفاهيمي: صاحب الصورة: سيث ماير (الولايات المتحدة) سيث ماير هو مصور فوتوغرافي للفنون الجميلة مقره في كولورادو. يشمل عمله صورًا شخصية، بالإضافة إلى الفنون الجميلة والمناظر البحرية الهادئة، والمناظر الطبيعية، والصور المفاهيمية. - سبوتنيك عربي
8/12
© Photo / Seth Mayer/Monovisions Black and White Photography Awards

عنوان الفردي المفاهيمي: صاحب الصورة: سيث ماير (الولايات المتحدة) سيث ماير هو مصور فوتوغرافي للفنون الجميلة مقره في كولورادو. يشمل عمله صورًا شخصية، بالإضافة إلى الفنون الجميلة والمناظر البحرية الهادئة، والمناظر الطبيعية، والصور المفاهيمية.

© Photo / Cenk Bayirli/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "مذهول" للمصور التركي سينك بايرلي، الفائزة في فئة "صور فردية للشوارع" ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود لعام 2023.

صورة بعنوان &quot;مذهول&quot; للمصور التركي سينك بايرلي، الفائزة في فئة &quot;صور فردية للشوارع&quot; ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود لعام 2023. - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / Cenk Bayirli/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "مذهول" للمصور التركي سينك بايرلي، الفائزة في فئة "صور فردية للشوارع" ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود لعام 2023.

© Photo / Felicia Simion/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "تحية إلى برانكوسي" للمصورة الرومانية فيليسيا سيميون، الفائزة في فئة "الفنون الجميلة الفردية" لجوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

صورة بعنوان &quot;تحية إلى برانكوسي&quot; للمصورة الرومانية فيليسيا سيميون، الفائزة في فئة &quot;الفنون الجميلة الفردية&quot; لجوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023. - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / Felicia Simion/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "تحية إلى برانكوسي" للمصورة الرومانية فيليسيا سيميون، الفائزة في فئة "الفنون الجميلة الفردية" لجوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

© Photo / Ozgur Secmen/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "Genclik2" للمصور، للمصور التركي أوزغور سيكمن، الحائزة على فئة بورتريه فردية من جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

صورة بعنوان &quot;Genclik2&quot; للمصور، للمصور التركي أوزغور سيكمن، الحائزة على فئة بورتريه فردية من جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023. - سبوتنيك عربي
11/12
© Photo / Ozgur Secmen/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "Genclik2" للمصور، للمصور التركي أوزغور سيكمن، الحائزة على فئة بورتريه فردية من جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

© Photo / Michael Dorohovich/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "تيتانا ليتوس - خزاف، سيراميكي"، للمصور الأوكراني مايكل دوروغوفيتش، الحائزة على الجائزة الكبرى والمركز الأول في فئة الأشخاص المنفردين ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

صورة بعنوان &quot;تيتانا ليتوس - خزاف، سيراميكي&quot;، للمصور الأوكراني مايكل دوروغوفيتش، الحائزة على الجائزة الكبرى والمركز الأول في فئة الأشخاص المنفردين ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023. - سبوتنيك عربي
12/12
© Photo / Michael Dorohovich/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان "تيتانا ليتوس - خزاف، سيراميكي"، للمصور الأوكراني مايكل دوروغوفيتش، الحائزة على الجائزة الكبرى والمركز الأول في فئة الأشخاص المنفردين ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:31 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала