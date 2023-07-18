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https://sputnikarabic.ae/20230718/المدفعية-الروسية-تستهدف-فلول-القوات-الأوكرانية-المهزومة-فيديو-1079195920.html
المدفعية الروسية تستهدف فلول القوات الأوكرانية المهزومة... فيديو
المدفعية الروسية تستهدف فلول القوات الأوكرانية المهزومة... فيديو
استهدف رجال المدفعية الروسية من وحدة "إيفانوفو" المجوقلة نقطة تجمع للأفراد العسكريين الأوكرانيين على محور أرتيوموفسك (باخموت). 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T16:04+0000
2023-07-18T16:04+0000
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للحظة تدمير الموقع أثناء سير الأعمال القتالية على الجانب الشمالي لمحور أرتيوموفسك، حيث يعمل رجال الاستطلاع والمدفعية التابعون لوحدة إيفانوفو المحمولة جواً في تعاون وثيق.ونُقلت الإحداثيات على الفور إلى مركز القيادة، وشنت وحدات المدفعية ضربة نارية أصابت الأهداف جميعها.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية تستهدف فلول القوات الأوكرانية المهزومة... فيديو

16:04 GMT 18.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس")
مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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استهدف رجال المدفعية الروسية من وحدة "إيفانوفو" المجوقلة نقطة تجمع للأفراد العسكريين الأوكرانيين على محور أرتيوموفسك (باخموت).
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للحظة تدمير الموقع أثناء سير الأعمال القتالية على الجانب الشمالي لمحور أرتيوموفسك، حيث يعمل رجال الاستطلاع والمدفعية التابعون لوحدة إيفانوفو المحمولة جواً في تعاون وثيق.

ورصد طاقم الطائرة دون طيار مجموعة من جنود القوات المسلحة الأوكرانية حاولوا التراجع إلى الخطوط الخلفية بعد هجوم فاشل.

ونُقلت الإحداثيات على الفور إلى مركز القيادة، وشنت وحدات المدفعية ضربة نارية أصابت الأهداف جميعها.
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