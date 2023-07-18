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https://sputnikarabic.ae/20230718/امرأة-مسنة-تنقذ-طاقم-وركاب-طائرة-من-الموت-المحققفيديو-1079184946.html
امرأة مسنة تنقذ طاقم وركاب طائرة من الموت المحقق...فيديو
امرأة مسنة تنقذ طاقم وركاب طائرة من الموت المحقق...فيديو
صرحت إدارة المطار أنه تم فقدان التحكم بإحدى الطائرات الصغيرة بعد أن عانى الطيار من حالة صحية طارئة، ما دفع بأحد الركاب، إلى تولي أمر الهبوط بالطائرة 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T13:09+0000
2023-07-18T13:09+0000
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أفادت سلطات مطار "مارثا فينيارد" في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بأن طيار طائرة صغيرة عانى من حالة صحية طارئة في الجو، ما دفع راكبة مسنة إلى تولّي أمر الطائرة والقيام بهبوط اضطراري من دون معدّات الهبوط اللازمة.وأوضحت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 68 عامًا أصيبت بجروح طفيفة، وأُخرج الطيار من الطائرة ونُقل إلى مستشفى في بوسطن بحالة خطيرة. وأكدت "إدارة الطيران الفيدرالية" في بيان لـ"سي إن إن" أنها و"المجلس الوطني لسلامة النقل" يحققان في الحادث.ويوم أمس الاثنين، قتل 5 أشخاص وأصيب مثلهم في حادث تحطم طائرة صغيرة في وسط بولندا. وقالت المتحدثة باسم خدمة الإطفاء الحكومية البولندية، مونيكا نوفاكوسكا بريندا، يوم الاثنين، إن طائرة من طراز "سيسنا" اصطدمت بحظيرة طيران في وسط بولندا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.وقالت نوفاكوسكا بريندا للصحفيين، إن الطائرة التي كانت تحاول الهبوط في ظروف جوية سيئة تحطمت في حظيرة، وأن 14 شخصا كانوا على متنها: خمسة منهم لقوا مصرعهم، وخمسة أصيبوا و4 آخرون لم يصبوا بجروح".
https://sputnikarabic.ae/20230717/مقتل-خمسة-وإصابة-مثلهم-في-حادث-تحطم-طائرة-صغيرة-وسط-بولندا-1079158993.html
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نادي الفيديو, منوعات

امرأة مسنة تنقذ طاقم وركاب طائرة من الموت المحقق...فيديو

13:09 GMT 18.07.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov  / الانتقال إلى بنك الصورطائرة بايكال
طائرة بايكال - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
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صرحت إدارة المطار أنه تم فقدان التحكم بإحدى الطائرات الصغيرة بعد أن عانى الطيار من حالة صحية طارئة، ما دفع بأحد الركاب، إلى تولي أمر الهبوط بالطائرة
أفادت سلطات مطار "مارثا فينيارد" في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بأن طيار طائرة صغيرة عانى من حالة صحية طارئة في الجو، ما دفع راكبة مسنة إلى تولّي أمر الطائرة والقيام بهبوط اضطراري من دون معدّات الهبوط اللازمة.
وأوضحت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 68 عامًا أصيبت بجروح طفيفة، وأُخرج الطيار من الطائرة ونُقل إلى مستشفى في بوسطن بحالة خطيرة. وأكدت "إدارة الطيران الفيدرالية" في بيان لـ"سي إن إن" أنها و"المجلس الوطني لسلامة النقل" يحققان في الحادث.
مصرع ثمانية أشخاص في تحطم طائرة غرب كولومبيا، 21 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
مقتل خمسة وإصابة مثلهم في حادث تحطم طائرة صغيرة وسط بولندا
أمس, 22:27 GMT
ويوم أمس الاثنين، قتل 5 أشخاص وأصيب مثلهم في حادث تحطم طائرة صغيرة في وسط بولندا. وقالت المتحدثة باسم خدمة الإطفاء الحكومية البولندية، مونيكا نوفاكوسكا بريندا، يوم الاثنين، إن طائرة من طراز "سيسنا" اصطدمت بحظيرة طيران في وسط بولندا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.
وقالت نوفاكوسكا بريندا للصحفيين، إن الطائرة التي كانت تحاول الهبوط في ظروف جوية سيئة تحطمت في حظيرة، وأن 14 شخصا كانوا على متنها: خمسة منهم لقوا مصرعهم، وخمسة أصيبوا و4 آخرون لم يصبوا بجروح".
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