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https://sputnikarabic.ae/20230718/انفجار-ضخم-في-أوديسا-وأنباء-عن-تدمير-الميناء-بصواريخ-فيديو-1079162063.html
انفجار ضخم في أوديسا وأنباء عن تدمير الميناء بصواريخ... فيديو
انفجار ضخم في أوديسا وأنباء عن تدمير الميناء بصواريخ... فيديو
قال سيرغي براتشوك، رئيس المجلس العام التابع للإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، إن المنشآت في ميناء أوديسا تضررت الليلة الماضية نتيجة هجوم صاروخي. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T07:34+0000
2023-07-18T07:34+0000
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وكتب براتشوك على "تلغرام": "شظايا الصواريخ التي سقطت وموجة الانفجار دمرت منشآت البنية التحتية للميناء".ويوضح الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الأوكرانية، حدوث انفجار قوي في الميناء.كما حدث حريق في حوالي الساعة 01:50 بمنشأة صناعية في نيكولاييف بسبب ضربة، حسبما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف فيتالي كيم.وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي ليلاً في مقاطعات خاركوف وبولتافا ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف وأوديسا في أوكرانيا.
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العالم
العالم

انفجار ضخم في أوديسا وأنباء عن تدمير الميناء بصواريخ... فيديو

07:34 GMT 18.07.2023
© Sputnik . Denis Petrov / الانتقال إلى بنك الصورميناء أوديسا
ميناء أوديسا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Sputnik . Denis Petrov
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قال سيرغي براتشوك، رئيس المجلس العام التابع للإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، إن المنشآت في ميناء أوديسا تضررت الليلة الماضية نتيجة هجوم صاروخي.
وكتب براتشوك على "تلغرام": "شظايا الصواريخ التي سقطت وموجة الانفجار دمرت منشآت البنية التحتية للميناء".
ويوضح الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الأوكرانية، حدوث انفجار قوي في الميناء.
كما حدث حريق في حوالي الساعة 01:50 بمنشأة صناعية في نيكولاييف بسبب ضربة، حسبما أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في نيكولاييف فيتالي كيم.
وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي ليلاً في مقاطعات خاركوف وبولتافا ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف وأوديسا في أوكرانيا.
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