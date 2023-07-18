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https://sputnikarabic.ae/20230718/بريطانيا-تنفي-تورطها-في-الهجوم-الإرهابي-على-جسر-القرم-1079159671.html
بريطانيا تنفي تورطها في الهجوم الإرهابي على جسر القرم
بريطانيا تنفي تورطها في الهجوم الإرهابي على جسر القرم
نفت وزارة الخارجية البريطانية، الاتهامات الروسية بشأن تورط المخابرات البريطانية في الهجوم الإرهابي على جسر القرم. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T01:52+0000
2023-07-18T01:52+0000
جمهورية القرم الروسية
بريطانيا
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، "هذه تكهنات لا أساس لها من جانب روسيا، ولن نعطيها قيمة أكثر بالتعليق عليها"، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.في وقت سابق أمس، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي بقاربين مسيرين، وذكرت اللجنة أن الهجوم أدى إلى مقتل شخصين بالغين وإصابة طفل. وتضرر طريق السيارات في الجسر.وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، حيث اتُخذ قرار الهجوم من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
https://sputnikarabic.ae/20230717/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-يعلن-وضع-نظام-مؤقت-لتنظيم-حركة-المرور-على-جسر-القرم--عاجل-1079158729.html
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جمهورية القرم الروسية, بريطانيا, روسيا
جمهورية القرم الروسية, بريطانيا, روسيا

بريطانيا تنفي تورطها في الهجوم الإرهابي على جسر القرم

01:52 GMT 18.07.2023
© Sputnik . Press service of Rosavtodor  / الانتقال إلى بنك الصورعمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق من جسر القرم الروسي.
عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق من جسر القرم الروسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Sputnik . Press service of Rosavtodor
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نفت وزارة الخارجية البريطانية، الاتهامات الروسية بشأن تورط المخابرات البريطانية في الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
موسكو – سبوتنيك. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، "هذه تكهنات لا أساس لها من جانب روسيا، ولن نعطيها قيمة أكثر بالتعليق عليها"، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
في وقت سابق أمس، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن جسر القرم تعرض لهجوم إرهابي بقاربين مسيرين، وذكرت اللجنة أن الهجوم أدى إلى مقتل شخصين بالغين وإصابة طفل. وتضرر طريق السيارات في الجسر.
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائب رئيس الوزراء: استئناف حركة المرور جزئيا على جسر القرم.. فيديو
أمس, 21:55 GMT
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، حيث اتُخذ قرار الهجوم من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.
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