https://sputnikarabic.ae/20230718/ترامب-يتوقع-توجيه-اتهام-له-في-التحقيق-الخاص-بأعمال-شغب-6-يناير-1079195780.html

ترامب يتوقع توجيه اتهام له في التحقيق الخاص بأعمال شغب 6 يناير

ترامب يتوقع توجيه اتهام له في التحقيق الخاص بأعمال شغب 6 يناير

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى رسالة من المدّعين العامين، تشير إلى أنه من المحتمل أن يتم توجيه اتهامات جنائية له، بشأن... 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T16:01+0000

2023-07-18T16:01+0000

2023-07-18T16:01+0000

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وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أرسل جاك سميث، المدعي العام في وزارة العدل التابعة لجو بايدن، رسالة لي تفيد بأنني مستهدف في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى في 6 يناير".وأشار ترامب، المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، إنه تلقى الرسالة يوم الأحد الماضي، وتم منحه "4 أيام قصيرة جدا" لكي يقدم تقريرا إلى هيئة محلفين كبرى، "وهو ما يعني دائما توقيف واتهام"، بحسب رأيه.ولفت إلى أن "مطاردة الساحرات هذه تتعلق بالتدخل في الانتخابات، وتسليح سياسي كامل وشامل لأجهزة إنفاذ القانون، إنها فترة حزينة ومظلمة للغاية لأمتنا!".يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يواجه اتهامات وجهها له المدعي العام، جاك سميث، لإساءة التعامل مع وثائق حكومية سرية للغاية، بعد مغادرته البيت الأبيض.وفقا للائحة الاتهام الموجهة لترامب من سميث، فقد احتفظ الرئيس الأمريكي السابق بالملفات، التي تضمنت سجلات سرية من البنتاغون، ووكالة المخابرات المركزية، ووكالة الأمن القومي، والتي كانت لا تلقى تأمينا في منزله في منتجعه بمار إيه لاغو، في ولاية فلوريدا الأمريكية.وسيعقد القاضي الذي يرأس قضية الوثائق، جلسة استماع في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موعد بدء المحاكمة.وكان المدعي العام، جاك سميث، يحقق أيضا في جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وكذلك هجوم 6 يناير2021 على مبنى الكابيتول من قبل أنصاره، الذين يسعون إلى منع تصديق الكونغرس على فوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

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