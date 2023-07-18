https://sputnikarabic.ae/20230718/تركيا-تعلن-السيطرة-على-حريق-الغابات-في-ولاية-هاتاي-فيديو-1079182699.html
تركيا تعلن السيطرة على حريق الغابات في ولاية هاتاي... فيديو
تركيا تعلن السيطرة على حريق الغابات في ولاية هاتاي... فيديو
أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق الغابات الذي اندلع، الأحد الماضي، في منطقة بلن في ولاية هاتاي. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T12:26+0000
2023-07-18T12:26+0000
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وقال يوماكلي في تغريدة عبر حسابه "تويتر": "جاري العمل على تبريد المنطقة"، موجها الشكر إلى جميع العاملين في مختلف المؤسسات وخاصة في وزارة الزراعة على جهودهم الكبيرة في إخماد النيران.وكانت الإدارة العامة للغابات التركية كشفت، الجمعة الماضية، عن نشوب حريق غابات كبير اجتاح المنطقة القريبة من مطار "ميلاس-بودروم" الدولي جنوبي تركيا، وأن الطيران يشارك في إخماده.وبيّنت الإدارة أن الحريق نشب لسبب مجهول (وربما قد يكون ناتجا عن الحر الشديد)، في الغابة الواقعة بين قريتي أكيول وكيميكلر، بالقرب من المطار في محافظة موغلا، حيث درجة الحرارة في هذه المنطقة تتجاوز حاليًا الـ 43 درجة مئوية، كما وتحدث حرائق الغابات في هذه المقاطعة عدة مرات في اليوم.وأعلن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في 8 فبراير/ شباط الماضي، إخماد الحريق الذي نشب في ميناء إسكندرونة، جنوبي تركيا، بشكل كامل.وقال المسؤول التركي عبر "تلغرام": "النيران في ميناء الإسكندرونة أخمدت بشكل كامل، يواصل متخصصونا تبريد منطقة الميناء".
https://sputnikarabic.ae/20230716/فرق-الإطفاء-تواصل-أعمال-إخماد-الحريق-الهائل-في-هتاي-التركية-على-حدود-سوريا--1079131601.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
تركيا تعلن السيطرة على حريق الغابات في ولاية هاتاي... فيديو
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أعلن وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق الغابات الذي اندلع، الأحد الماضي، في منطقة بلن في ولاية هاتاي.
وقال يوماكلي في تغريدة عبر حسابه "تويتر": "جاري العمل على تبريد المنطقة"، موجها الشكر إلى جميع العاملين في مختلف المؤسسات وخاصة في وزارة الزراعة على جهودهم الكبيرة في إخماد النيران.
وكانت الإدارة العامة للغابات التركية كشفت، الجمعة الماضية، عن نشوب حريق غابات كبير اجتاح المنطقة القريبة
من مطار "ميلاس-بودروم" الدولي جنوبي تركيا، وأن الطيران يشارك في إخماده.
وبيّنت الإدارة أن الحريق نشب لسبب مجهول (وربما قد يكون ناتجا عن الحر الشديد)، في الغابة الواقعة بين قريتي أكيول وكيميكلر، بالقرب من المطار في محافظة موغلا، حيث درجة الحرارة في هذه المنطقة تتجاوز حاليًا الـ 43 درجة مئوية، كما وتحدث حرائق الغابات في هذه المقاطعة عدة مرات في اليوم.
وأعلن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في 8 فبراير/ شباط الماضي، إخماد الحريق الذي نشب في ميناء إسكندرونة، جنوبي تركيا، بشكل كامل.
وقال المسؤول التركي
عبر "تلغرام": "النيران في ميناء الإسكندرونة أخمدت بشكل كامل، يواصل متخصصونا تبريد منطقة الميناء".