تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:27 GMT 18.07.2023
05:27 GMT 18.07.2023
05:27 GMT 18.07.2023
نفذ طيران المجموعة الجنوبية (يوغ) من القوات الروسية ضربة بالذخيرة الموجهة "UPAB-500"، عند نقاط الانتشار المؤقت للقوات الأوكرانية في مناطق سيريبريانكا وسفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
05:26 GMT 18.07.2023
صفارات الإنذار تدوي في 8 مناطق أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 8 مناطق بأوكرانيا، ليل الاثنين/الثلاثاء، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.