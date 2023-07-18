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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230718/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1079160749.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T05:27+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
مجنزرة أم تي أل بي الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:27 GMT 18.07.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:27 GMT 18.07.2023
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم أوكرانية بـ28 طائرة مسيرة على القرم
04:40 GMT
05:27 GMT 18.07.2023
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
رئيس جمهورية القرم الروسية يؤكد إحباط هجوم جديد بعشرات المسيرات ولا إصابات
04:33 GMT
05:27 GMT 18.07.2023
وزارة الدفاع: الطيران الروسي يدك مواقع للجيش الأوكراني في دونيتسك
نفذ طيران المجموعة الجنوبية (يوغ) من القوات الروسية ضربة بالذخيرة الموجهة "UPAB-500"، عند نقاط الانتشار المؤقت للقوات الأوكرانية في مناطق سيريبريانكا وسفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
05:26 GMT 18.07.2023
صفارات الإنذار تدوي في 8 مناطق أوكرانية
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 8 مناطق بأوكرانيا، ليل الاثنين/الثلاثاء، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
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