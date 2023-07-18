https://sputnikarabic.ae/20230718/تونس-تستلم-4-طائرات-عسكرية-من-أمريكا-1079198090.html
تونس تستلم 4 طائرات عسكرية من أمريكا
تونس تستلم 4 طائرات عسكرية من أمريكا
أعلن الجيش التونسي، اليوم الثلاثاء، أنه استلم 4 طائرات تدريب عسكرية من طراز "تي-6 سي" من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار خطة لتحديث أسطوله من طائرات... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T17:40+0000
2023-07-18T17:40+0000
2023-07-18T17:40+0000
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وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن وزير الدفاع عماد مميش، أشرف أمس الاثنين، في القاعدة الجوية في صفاقس، على تسلم هذه الطائرات وهي من نوع "T-6C".ونقلت الوكالة عن الوزير التونسي، قوله إن ذلك يأتي في إطار "التعاون مع الجانب الأمريكي لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة لجيش الطيران".وأضاف وزير الدفاع التونسي أن "هذه الطائرات ستدعم جيش الطيران في مجال تكوين طياري القتال وتدريبهم وإكسابهم القدرات التكوينية المتطورة بفضل خاصياتها التقنية والعملياتية".وأوضح مميش أن "الطائرات ستسمح بمواصلة دعم القوات الجوية العسكرية للدول الأفريقية الصديقة من خلال إسهام جيش الطيران في عمليات التكوين والتدريب لفائدة الطيارين المنتمين لهذه الدول، وذلك في إطار التعاون الثنائي المبني على الثقة المتبادلة".
https://sputnikarabic.ae/20220919/أمريكا-تساعد-تونس-في-الكشف-عن-المتفجرات-بواسطة-روبوتات-1067940970.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تونس, أخبار تونس اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم, العالم العربي, الأخبار
تونس تستلم 4 طائرات عسكرية من أمريكا
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أعلن الجيش التونسي، اليوم الثلاثاء، أنه استلم 4 طائرات تدريب عسكرية من طراز "تي-6 سي" من الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار خطة لتحديث أسطوله من طائرات التدريب.
وذكرت
وكالة الأنباء التونسية أن وزير الدفاع عماد مميش، أشرف أمس الاثنين، في القاعدة الجوية في صفاقس، على تسلم هذه الطائرات وهي من نوع "T-6C".
19 سبتمبر 2022, 11:28 GMT
ونقلت الوكالة عن الوزير التونسي، قوله إن ذلك يأتي في إطار "التعاون مع الجانب الأمريكي لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة لجيش الطيران".
وأضاف وزير الدفاع التونسي
أن "هذه الطائرات ستدعم جيش الطيران في مجال تكوين طياري القتال وتدريبهم وإكسابهم القدرات التكوينية المتطورة بفضل خاصياتها التقنية والعملياتية".
وأوضح مميش أن "الطائرات ستسمح بمواصلة دعم القوات الجوية العسكرية للدول الأفريقية الصديقة من خلال إسهام جيش الطيران في عمليات التكوين والتدريب لفائدة الطيارين المنتمين لهذه الدول، وذلك في إطار التعاون الثنائي المبني على الثقة المتبادلة".