https://sputnikarabic.ae/20230718/جنود-أوكرانيون-يتركون-دباباتهم-ويفرون-بعد-استهدافها-بوابل-من-قذائف-المدفعية-الروسية-فيديو-1079165922.html
جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديو
جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديو
رصد رجال الاستطلاع التابعون للقوات الروسية محاولة قوات أوكرانية تنفيذ هجوم في ضواحي قرية بياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، حيث قام سلاح المدفعية الروسي بدك موقع... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T08:58+0000
2023-07-18T08:58+0000
2023-07-18T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد حالة هلع بين صفوف القوات الأوكرانية، إذ ترك الجنود دباباتهم وفروا هاربين، بالتزامن مع سقوط قذائف المدفعية على المنطقة.وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفيغيني باليتسكي، قد أعلن أمس، عبر قناته على "تلغرام"، أنه تم إحباط محاولة تسلل للقوات الأوكرانية في منطقة حافة فريمفسكي.وكتب باليتسكي: "فيما يتعلق بالحالة على محور زابوروجيه للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية ظل الوضع متوترًا بشكل ثابت، حيث ركز العدو جهوده على استعادة القدرة القتالية. وعلى اتجاه فريميفسكي، حاول العدو اختراق خط دفاعنا الأمامي ولكنه لم ينجح".وأضاف باليتسكي: "خلال العمليات الميدانية لمقاتلي "الفرقة 58" وكتيبة سودوبلاتوف، تم تحديد مجموعة معادية حاولت القيام بعمليات استطلاعية وتم تصفية المجموعة، إذ أنه من خلال الإجراءات الكفؤة من قبل رفاقنا، تم قطع المسار الرئيسي لتقدم العدو، ما أدى إلى انسحابه على الفور".وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع و"برادلي" أمريكية الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230718/الحرس-الوطني-الروسي-يدمر-مدرعة-أمريكية-متطورة-بطائرة-مسيرة-انتحارية-1079163224.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديو
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رصد رجال الاستطلاع التابعون للقوات الروسية محاولة قوات أوكرانية تنفيذ هجوم في ضواحي قرية بياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، حيث قام سلاح المدفعية الروسي بدك موقع تجمع المعدات والدبابات الأوكرانية، وإحباط الهجوم وتشتيت القوات المعادية.
وتظهر المشاهد حالة هلع بين صفوف القوات الأوكرانية، إذ ترك الجنود دباباتهم وفروا هاربين، بالتزامن مع سقوط قذائف المدفعية على المنطقة.
وكان القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفيغيني باليتسكي، قد أعلن أمس، عبر قناته على "تلغرام"، أنه تم إحباط محاولة تسلل للقوات الأوكرانية في منطقة حافة فريمفسكي.
وكتب باليتسكي: "فيما يتعلق بالحالة على محور زابوروجيه للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية
ظل الوضع متوترًا بشكل ثابت، حيث ركز العدو جهوده على استعادة القدرة القتالية. وعلى اتجاه فريميفسكي، حاول العدو اختراق خط دفاعنا الأمامي ولكنه لم ينجح".
وأضاف باليتسكي: "خلال العمليات الميدانية لمقاتلي "الفرقة 58" وكتيبة سودوبلاتوف
، تم تحديد مجموعة معادية حاولت القيام بعمليات استطلاعية وتم تصفية المجموعة، إذ أنه من خلال الإجراءات الكفؤة من قبل رفاقنا، تم قطع المسار الرئيسي لتقدم العدو، ما أدى إلى انسحابه على الفور".
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع و"برادلي" أمريكية الصنع.