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القوات الروسية تنفذ ضربات ضخمة في أوديسا ردا على عملية جسر القرم الإرهابية
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230718/خبير-إستراتيجي-بريطاني-يكشف-سر-فشل-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1079168893.html
خبير استراتيجي بريطاني يكشف سر فشل الهجوم الأوكراني المضاد
خبير استراتيجي بريطاني يكشف سر فشل الهجوم الأوكراني المضاد
قال كبير المستشارين في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، فرانز ستيفان غادي، إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة، لأنها لا تعرف كيفية... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T09:37+0000
2023-07-18T09:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأوضح غادي أن "القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تفتقر إلى المهارات اللازمة للقيام بعمليات واسعة النطاق"، مضيفًا أن:واختتم غادي قوله، في مقابلة أجراها مع صحيفة "دير تاغزشبيغل" الألمانية: "وإلا فإن الهجوم المضاد سيبقى معركة استنزاف دموية".وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.وأكدت تقارير صحفية أمريكية، يوم السبت الماضي، تعرض أوكرانيا لخسائر فادحة خلال أول أسبوعين من الهجوم المضاد.وبحسب التقارير الأمريكية، في الأسبوعين الأولين من الهجوم الأوكراني، تم تدمير أو إتلاف نحو 20% من الأسلحة التي أرسلتها كييف إلى ساحة المعركة، بما في ذلك الدبابات والعربات المدرعة التي خطط الأوكرانيون لاستخدامها في التقدم على المواقع الروسية.وبينت التقارير أنه في الأسابيع الأخيرة، انخفض معدل الخسائر التي تتعرض لها كييف إلى نحو 10%، لأن الهجوم المضاد نفسه تباطأ، وفقا للتقرير الذي نقل عن مصادر أمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230718/جنود-أوكرانيون-يتركون-دباباتهم-ويفرون-بعد-استهدافها-بوابل-من-قذائف-المدفعية-الروسية-فيديو-1079165922.html
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العالم
العالم

خبير استراتيجي بريطاني يكشف سر فشل الهجوم الأوكراني المضاد

09:37 GMT 18.07.2023
© he press-service of the internal Troops of the Ministry for Internal Affairs of the Russian Federationتدريبات قوات الأمن الداخلي في جنوب روسيا
تدريبات قوات الأمن الداخلي في جنوب روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© he press-service of the internal Troops of the Ministry for Internal Affairs of the Russian Federation
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قال كبير المستشارين في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، فرانز ستيفان غادي، إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة، لأنها لا تعرف كيفية القيام بعمليات الأسلحة المشتركة.
وأوضح غادي أن "القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تفتقر إلى المهارات اللازمة للقيام بعمليات واسعة النطاق"، مضيفًا أن:

سبب فشل القوات المسلحة الأوكرانية هو عدم القدرة على التصرف بشكل متزامن مع الأسلحة المشتركة. إذ أن طبيعة الهجوم لن تتغير إلا إذا أصبحت الهجمات أكثر منهجية.

واختتم غادي قوله، في مقابلة أجراها مع صحيفة "دير تاغزشبيغل" الألمانية: "وإلا فإن الهجوم المضاد سيبقى معركة استنزاف دموية".
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.
هروب جنود أوكران بعد استهداف مدرعاتهم في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديو
08:58 GMT
وأكدت تقارير صحفية أمريكية، يوم السبت الماضي، تعرض أوكرانيا لخسائر فادحة خلال أول أسبوعين من الهجوم المضاد.
وبحسب التقارير الأمريكية، في الأسبوعين الأولين من الهجوم الأوكراني، تم تدمير أو إتلاف نحو 20% من الأسلحة التي أرسلتها كييف إلى ساحة المعركة، بما في ذلك الدبابات والعربات المدرعة التي خطط الأوكرانيون لاستخدامها في التقدم على المواقع الروسية.
وبينت التقارير أنه في الأسابيع الأخيرة، انخفض معدل الخسائر التي تتعرض لها كييف إلى نحو 10%، لأن الهجوم المضاد نفسه تباطأ، وفقا للتقرير الذي نقل عن مصادر أمريكية.
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