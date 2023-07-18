https://sputnikarabic.ae/20230718/خبير--تنويع-مصادر-الأسلحة-وراء-تصنيع-الطائرات-المسيرة-التركية-في-السعودية--1079188944.html
خبير: تنويع مصادر الأسلحة وراء تصنيع الطائرات المسيرة التركية في السعودية
خبير: تنويع مصادر الأسلحة وراء تصنيع الطائرات المسيرة التركية في السعودية
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T14:29+0000
2023-07-18T14:29+0000
2023-07-18T14:29+0000
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بلا قيود
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خبير: سبب صناعة المسيرات التركية في الرياض تنويع مصادر الأسلحة
خبير: سبب صناعة المسيرات التركية في الرياض تنويع مصادر الأسلحة
توقيع اتفاقيات بما فيها دفاعية بين السعودية وتركيا. قال عن هذا الموضوع، الخبير السياسي والعسكري الدكتور محمد صالح الحربي: استهداف لشبه جزيرة القرم بالمسيرات واستفزاز نووي متوقع في زابوروجيه. وعن أسباب هذا الاستهداف، قال مدير مركز "جي إم إس" للدراسات الدكتور آصف ملحم:كييف تعلن عن خطط لمواصلة "صفقة الحبوب" دون روسيا. وعن هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور مهند حافظ أوغلو:إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وتعتزم فتح قنصلية في الداخلة. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، الأستاذ غسان محمد، لبرنامج "بلا قيود":مستشار حميدتي يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار، نهاية يوليو/ تموز الجاري. في هذا الصدد، قال المحلل السياسي للشؤون الإقليمية، الدكتور محمد سيد أحمد السيّد، لبرنامج "بلا قيود":اجتماع خماسي في الدوحة، يدعو للإسراع بانتخاب رئيس للبنان. في هذا الخصوص، يقول المحلل السياسي اللبناني، الدكتور طارق عبود لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق....
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير: تنويع مصادر الأسلحة وراء تصنيع الطائرات المسيرة التركية في السعودية
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
توقيع اتفاقيات بما فيها دفاعية بين السعودية وتركيا. قال عن هذا الموضوع، الخبير السياسي والعسكري الدكتور محمد صالح الحربي:
هذه زيارة النقلات النوعية والعمق الاستراتيجي ضمن ما يمر به العالم من أزمات في الطاقة وتراجع نمو الاقتصاد العالمي، وإعادة تشكيل تحالفات جديدة من خلال هذه الاتفاقيات الاستراتيجية لتحقيق تكتلات متوازنة وتنويع مصادر الأسلحة.
استهداف لشبه جزيرة القرم بالمسيرات واستفزاز نووي متوقع في زابوروجيه. وعن أسباب هذا الاستهداف، قال مدير مركز "جي إم إس" للدراسات الدكتور آصف ملحم:
أولًا، بسبب فشل الهجوم المضاد على الجبهات. ثانيًا، دب الذعر بين مواطني القرم والسياح الروس الذين يتوجهون لهناك. ثالثا، لقطع إمداد القوات في خيرسون وزابوروجيه.
كييف تعلن عن خطط لمواصلة "صفقة الحبوب" دون روسيا. وعن هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور مهند حافظ أوغلو:
هذه محض أحلام وهروب للغرب من التزاماته تجاه روسيا وعدم تنفيذ الشروط المتعلقة بها، وتركيا ستستمر بالتعامل مع هذا الملف وفق القانون الدولي.
إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وتعتزم فتح قنصلية في الداخلة. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، الأستاذ غسان محمد، لبرنامج "بلا قيود":
الهدف الإسرائيلي من هذا القرار غير شريف على الإطلاق وهو محاولة الدخول إلى المنطقة وتأجيج الصراع بين دولتين شقيقتين وستكون تداعياته خطيرة جدا على العلاقات بينهما، قد يكون القرار من باب رد الجميل لتطبيع المغرب علاقاتها مع إسرائيل، ولكن هذا الاعتراف ليس مكسبا يصب في صالح المغرب، لأن الثمن هو المزيد من توترالعلاقات.
مستشار حميدتي يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار، نهاية يوليو/ تموز الجاري. في هذا الصدد، قال المحلل السياسي للشؤون الإقليمية، الدكتور محمد سيد أحمد السيّد، لبرنامج "بلا قيود":
إن ما يحدث في السودان صراع دولي بالوكالة ويشبه ما يحدث في أوكرانيا اليوم، فالولايات المتحدة الأمريكية هي من صنعت هذا الصراع ضمن مشروع الشرق الأوسط الكبير وتقسيم السودان إلى خمس دويلات لنهب وسرقة ثرواته، وأمريكا تشن حربا على روسيا والصين على أرض السودان وتحاول عرقلة ولادة نظام متعدد الأقطاب.
اجتماع خماسي في الدوحة، يدعو للإسراع بانتخاب رئيس للبنان. في هذا الخصوص، يقول المحلل السياسي اللبناني، الدكتور طارق عبود لبرنامجنا:
إن السبب الحقيقي وراء فشل انتخاب رئيس في لبنان يعود إلى عدم تجانس الكتل النيابية والقوى السياسية على مشروع محدد، والتباعد في وجهات النظر والمصالح السياسية، وأيضا التدخل الخارجي، فحتى لو انتخب اللبنانيون رئيسا لن تنتهي الأزمات التي يعانيها لبنان، كون المرشحون لم يطرحوا أي برنامج اقتصادي لإنقاذ الوضع.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق....