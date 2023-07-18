https://sputnikarabic.ae/20230718/خبير--تنويع-مصادر-الأسلحة-وراء-تصنيع-الطائرات-المسيرة-التركية-في-السعودية--1079188944.html

خبير: تنويع مصادر الأسلحة وراء تصنيع الطائرات المسيرة التركية في السعودية

خبير: تنويع مصادر الأسلحة وراء تصنيع الطائرات المسيرة التركية في السعودية

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T14:29+0000

2023-07-18T14:29+0000

2023-07-18T14:29+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: سبب صناعة المسيرات التركية في الرياض تنويع مصادر الأسلحة خبير: سبب صناعة المسيرات التركية في الرياض تنويع مصادر الأسلحة

توقيع اتفاقيات بما فيها دفاعية بين السعودية وتركيا. قال عن هذا الموضوع، الخبير السياسي والعسكري الدكتور محمد صالح الحربي: استهداف لشبه جزيرة القرم بالمسيرات واستفزاز نووي متوقع في زابوروجيه. وعن أسباب هذا الاستهداف، قال مدير مركز "جي إم إس" للدراسات الدكتور آصف ملحم:كييف تعلن عن خطط لمواصلة "صفقة الحبوب" دون روسيا. وعن هذا الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور مهند حافظ أوغلو:إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وتعتزم فتح قنصلية في الداخلة. حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن الإسرائيلي، الأستاذ غسان محمد، لبرنامج "بلا قيود":مستشار حميدتي يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار، نهاية يوليو/ تموز الجاري. في هذا الصدد، قال المحلل السياسي للشؤون الإقليمية، الدكتور محمد سيد أحمد السيّد، لبرنامج "بلا قيود":اجتماع خماسي في الدوحة، يدعو للإسراع بانتخاب رئيس للبنان. في هذا الخصوص، يقول المحلل السياسي اللبناني، الدكتور طارق عبود لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق....

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