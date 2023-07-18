https://sputnikarabic.ae/20230718/روسيا-تطلق-إنتاج-معدات-عسكرية-أثبتت-كفاءتها-1079185857.html

روسيا تطلق إنتاج معدات عسكرية أثبتت كفاءتها

روسيا تطلق إنتاج معدات عسكرية أثبتت كفاءتها

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، إطلاق إنتاج معدات عسكرية، أثبتت كفاءتها في منطقة العملية الخاصة. 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T13:55+0000

2023-07-18T13:55+0000

2023-07-18T13:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين في اجتماع مجلس التنسيق الخاص بتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإضافية لوزارة الدفاع، تم البدء بإنتاج نماذج، أثبتت كفاءتها عمليا".وأشار رئيس الوزراء إلى أن قدرات الإنتاج الجديدة، تتوسع بناء على تجربة العملية العسكرية الخاصة نفسها.وأضاف: "من بين هذه الأسلحة، التي يرتفع الطلب عليها، المعدات العسكرية، وكذلك معدات الحرب الإلكترونية، والاتصالات التقنية، ومعدات الملاحة".وتابع ميشوستين: "يجري استيفاء قاعدة المكونات، بما في ذلك في إطار عمليات إحلال الواردات في الإلكترونيات الدقيقة".كما أعلن رئيس الوزراء الروسي عن خطط لزيادة إنتاج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس.وأشار ميشوستين إلى أن وزارة الدفاع تسلمت، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، دفعة أخرى من طائرات "سو - 35 إس" من الجيل الجديد الرابع (+ +).وتم تسليم دفعة من طائرات "سو - 30 إس إم"، في 3 يوليو / تموز الجاري، إلى وزارة الدفاع، وتتميز هذه الدفعة بقدرات قتالية متطورة، تشمل زيادة نطاق الكشف عن الأهداف، والقدرة على إطلاق الصواريخ من مسافة بعيدة.وتعد "سو - 30 إس إم" مقاتلة روسية ثقيلة متعددة المهام، تمتلك قدرة فائقة على المناورة، وتتزود برادار مصنوع على شكل مصفوفة طورية (تنشئ شعاعًا من أمواج الراديو، التي يمكن توجيهها إلكترونيًا للإشارة في اتجاهات مختلفة، دون تحريك الهوائيات).وتتزود المقاتلة في الوقت الحاضر بمحرك "إل -31 إف بي"، الذي يعد نسخة مطورة للمحرك المستخدم في مقاتلة "سو - 27" من الجيل الرابع؛ ويتميز هذا المحرك بقوة دفع يمكن التحكم بها، وعمر استخدامه الطويل.وبالنسبة للطائرة "سو - 35 إس"، فهي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع (++)، تتزود أيضا برادار على شكل مصفوفة طورية؛ ويسمح محركها "إل -41 إف - إس"، ببلوغ السرعة فوق الصوتية، دون تشغيل نظام الفورساج (استهلاك كمية كبيرة من الوقود).

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رصد عسكري, روسيا