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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230718/روسيا-تطلق-إنتاج-معدات-عسكرية-أثبتت-كفاءتها-1079185857.html
روسيا تطلق إنتاج معدات عسكرية أثبتت كفاءتها
روسيا تطلق إنتاج معدات عسكرية أثبتت كفاءتها
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، إطلاق إنتاج معدات عسكرية، أثبتت كفاءتها في منطقة العملية الخاصة. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T13:55+0000
2023-07-18T13:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين في اجتماع مجلس التنسيق الخاص بتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإضافية لوزارة الدفاع، تم البدء بإنتاج نماذج، أثبتت كفاءتها عمليا".وأشار رئيس الوزراء إلى أن قدرات الإنتاج الجديدة، تتوسع بناء على تجربة العملية العسكرية الخاصة نفسها.وأضاف: "من بين هذه الأسلحة، التي يرتفع الطلب عليها، المعدات العسكرية، وكذلك معدات الحرب الإلكترونية، والاتصالات التقنية، ومعدات الملاحة".وتابع ميشوستين: "يجري استيفاء قاعدة المكونات، بما في ذلك في إطار عمليات إحلال الواردات في الإلكترونيات الدقيقة".كما أعلن رئيس الوزراء الروسي عن خطط لزيادة إنتاج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس.وأشار ميشوستين إلى أن وزارة الدفاع تسلمت، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، دفعة أخرى من طائرات "سو - 35 إس" من الجيل الجديد الرابع (+ +).وتم تسليم دفعة من طائرات "سو - 30 إس إم"، في 3 يوليو / تموز الجاري، إلى وزارة الدفاع، وتتميز هذه الدفعة بقدرات قتالية متطورة، تشمل زيادة نطاق الكشف عن الأهداف، والقدرة على إطلاق الصواريخ من مسافة بعيدة.وتعد "سو - 30 إس إم" مقاتلة روسية ثقيلة متعددة المهام، تمتلك قدرة فائقة على المناورة، وتتزود برادار مصنوع على شكل مصفوفة طورية (تنشئ شعاعًا من أمواج الراديو، التي يمكن توجيهها إلكترونيًا للإشارة في اتجاهات مختلفة، دون تحريك الهوائيات).وتتزود المقاتلة في الوقت الحاضر بمحرك "إل -31 إف بي"، الذي يعد نسخة مطورة للمحرك المستخدم في مقاتلة "سو - 27" من الجيل الرابع؛ ويتميز هذا المحرك بقوة دفع يمكن التحكم بها، وعمر استخدامه الطويل.وبالنسبة للطائرة "سو - 35 إس"، فهي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع (++)، تتزود أيضا برادار على شكل مصفوفة طورية؛ ويسمح محركها "إل -41 إف - إس"، ببلوغ السرعة فوق الصوتية، دون تشغيل نظام الفورساج (استهلاك كمية كبيرة من الوقود).
https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-الروسية-وحدات-القوات-الغربية-تتقدم-أكثر-من-كيلومتر-في-العمق-على-محور-كوبيانسك-1079182853.html
https://sputnikarabic.ae/20230718/قوات-أوكرانية-تستسلم-بشكل-طوعي-وتسلم-نفسها-للجيش-الروسي-على-محور-زابوروجيه--1079182595.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

روسيا تطلق إنتاج معدات عسكرية أثبتت كفاءتها

13:55 GMT 18.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعسكريون في سلاح الجو الروسي بالقرب من منظومة الصواريخ "ستريلا-10"التابعة لقوات "الجنوب" الروسية
عسكريون في سلاح الجو الروسي بالقرب من منظومة الصواريخ ستريلا-10التابعة لقوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، إطلاق إنتاج معدات عسكرية، أثبتت كفاءتها في منطقة العملية الخاصة.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميشوستين في اجتماع مجلس التنسيق الخاص بتلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية: "مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإضافية لوزارة الدفاع، تم البدء بإنتاج نماذج، أثبتت كفاءتها عمليا".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قدرات الإنتاج الجديدة، تتوسع بناء على تجربة العملية العسكرية الخاصة نفسها.
وأضاف: "من بين هذه الأسلحة، التي يرتفع الطلب عليها، المعدات العسكرية، وكذلك معدات الحرب الإلكترونية، والاتصالات التقنية، ومعدات الملاحة".
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وتابع ميشوستين: "يجري استيفاء قاعدة المكونات، بما في ذلك في إطار عمليات إحلال الواردات في الإلكترونيات الدقيقة".
كما أعلن رئيس الوزراء الروسي عن خطط لزيادة إنتاج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس.
وأشار ميشوستين إلى أن وزارة الدفاع تسلمت، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، دفعة أخرى من طائرات "سو - 35 إس" من الجيل الجديد الرابع (+ +).
وتم تسليم دفعة من طائرات "سو - 30 إس إم"، في 3 يوليو / تموز الجاري، إلى وزارة الدفاع، وتتميز هذه الدفعة بقدرات قتالية متطورة، تشمل زيادة نطاق الكشف عن الأهداف، والقدرة على إطلاق الصواريخ من مسافة بعيدة.
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وتعد "سو - 30 إس إم" مقاتلة روسية ثقيلة متعددة المهام، تمتلك قدرة فائقة على المناورة، وتتزود برادار مصنوع على شكل مصفوفة طورية (تنشئ شعاعًا من أمواج الراديو، التي يمكن توجيهها إلكترونيًا للإشارة في اتجاهات مختلفة، دون تحريك الهوائيات).
وتتزود المقاتلة في الوقت الحاضر بمحرك "إل -31 إف بي"، الذي يعد نسخة مطورة للمحرك المستخدم في مقاتلة "سو - 27" من الجيل الرابع؛ ويتميز هذا المحرك بقوة دفع يمكن التحكم بها، وعمر استخدامه الطويل.
وبالنسبة للطائرة "سو - 35 إس"، فهي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع (++)، تتزود أيضا برادار على شكل مصفوفة طورية؛ ويسمح محركها "إل -41 إف - إس"، ببلوغ السرعة فوق الصوتية، دون تشغيل نظام الفورساج (استهلاك كمية كبيرة من الوقود).
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