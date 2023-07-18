https://sputnikarabic.ae/20230718/علماء-يبتكرون-قطرة-عين-تعالج-الشبكية-1079177373.html
علماء يبتكرون قطرة عين تعالج الشبكية
علماء يبتكرون قطرة عين تعالج الشبكية
يُوصَف للأشخاص المصابين بانسداد الوريد الشبكي، في وقتنا الحالي، حقن "مثبط عامل نمو بطانة الأوعية الدموية" في أعينهم، الذي يمكن أن يؤدي إلى أعراض خطيرة، ما حدا... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T11:11+0000
2023-07-18T11:11+0000
2023-07-18T11:13+0000
مجتمع
علوم
الصحة
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تشير التجارب على الفئران، التي أجراها باحثون في جامعة "كولومبيا" ومعهد "سانفورد بورنهام بريبيس" للاكتشاف الطبي في الولايات المتحدة إلى أن هذا العلاج المزعج والمخيف بعض الشيء (الحقن بمثبط عامل نمو بطانة الأوعية الدموية) يمكن استبداله بقطرات للعين يومًا ما.ثبت أن الحقنات المضادة لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية تقلل التورم وتحسن الرؤية، إذ لا يتطلب الأمر سوى إدخال طبقة رقيقة تحت الجلد في العين حتى تعمل، ومع ذلك، فإن الحُقن ليست فعالة دائمًا في علاج "انسداد الوريد الشبكي".أثبتت قطرة العقار التجريبي فعالية مرتين (على الفئران)، مقارنة مع الحقن المضادة لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية.علاوة على ذلك، وعلى عكس الحقنات، فإن قطرات العين تحمي من فقدان البصر عن طريق منع مستقبلات الضوء في العين من التدهور. إذ أن قطرات العين تحتوي على مركب يسمى "بين 1 إكس بير3" الذي يمنع تشكل إنزيم موت الخلايا "كاسبيس9".تقول ماريا أفروتسكي، عالمة الأحياء العصبية الوعائية من جامعة كولومبيا: إنها نتيجة واعدة للغاية، على الرغم من أنه من الواضح أن هذا يحتاج إلى اختباره على الأشخاص، الآن بعد أن عرفنا مدى نجاحه في الفئران. وتم التخطيط لتجارب سريرية على البشر، إذ يقول الباحثون إنه يمكن تطوير علاجات أخرى باستخدام نفس المركب، بحسب دراسة علمية نُشرت في مجلتي "ساينس أليرت" و"فرونتيرز إن نويروساينس" العلميتين.الخبر السار هو أننا نشهد تطورات منتظمة يتم إجراؤها في علاج أمراض العيون، مثل تلك التي تم الإبلاغ عنها في هذه الدراسة، سواء كانت قطرات العين لمواجهة الشيخوخة أو نمو شبكية عين جديدة تمامًا.تقول كارول تروي، عالمة الأحياء الخلوية بجامعة "كولومبيا": "هناك فرصة لمساعدة المزيد من الأشخاص المصابين بهذا المرض الذي يعد سببًا رئيسيًا للعمى في جميع أنحاء العالم".
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علوم, الصحة
علماء يبتكرون قطرة عين تعالج الشبكية
11:11 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 11:13 GMT 18.07.2023) تابعنا عبر
يُوصَف للأشخاص المصابين بانسداد الوريد الشبكي، في وقتنا الحالي، حقن "مثبط عامل نمو بطانة الأوعية الدموية" في أعينهم، الذي يمكن أن يؤدي إلى أعراض خطيرة، ما حدا بالعلماء إلى العمل على إيجاد بديل عنه.
تشير التجارب على الفئران، التي أجراها باحثون في جامعة "كولومبيا" ومعهد "سانفورد بورنهام بريبيس"
للاكتشاف الطبي في الولايات المتحدة إلى أن هذا العلاج المزعج والمخيف بعض الشيء (الحقن بمثبط عامل نمو بطانة الأوعية الدموية) يمكن استبداله بقطرات للعين يومًا ما.
يحدث هذا المرض عند انسداد الوريد في شبكية العين، ما يؤدي إلى التورم والالتهاب وتلف الشبكية، وقد يصل إلى فقدان البصر، بحسب اشتداد الحالة.
ثبت أن الحقنات المضادة لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية تقلل التورم وتحسن الرؤية، إذ لا يتطلب الأمر سوى إدخال طبقة رقيقة تحت الجلد في العين حتى تعمل، ومع ذلك، فإن الحُقن ليست فعالة دائمًا في علاج "انسداد الوريد الشبكي".
أثبتت قطرة العقار التجريبي فعالية مرتين (على الفئران)، مقارنة مع الحقن المضادة لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية.
علاوة على ذلك، وعلى عكس الحقنات، فإن قطرات العين تحمي من فقدان البصر عن طريق منع مستقبلات الضوء في العين من التدهور. إذ أن قطرات العين تحتوي على مركب يسمى "بين 1 إكس بير3" الذي يمنع تشكل إنزيم موت الخلايا "كاسبيس9".
"نعتقد أن قطرات العين تحسن صحة الأوعية الدموية في شبكية العين، ما يقلل بدوره من الإشارات السامة التي تدمر الخلايا العصبية في شبكية العين وتؤدي إلى فقدان البصر".
إنها نتيجة واعدة للغاية، على الرغم من أنه من الواضح أن هذا يحتاج إلى اختباره على الأشخاص، الآن بعد أن عرفنا مدى نجاحه في الفئران. وتم التخطيط لتجارب سريرية على البشر، إذ يقول الباحثون إنه يمكن تطوير علاجات أخرى باستخدام نفس المركب، بحسب دراسة علمية نُشرت في مجلتي "ساينس أليرت
" و"فرونتيرز إن نويروساينس" العلميتين
.
الخبر السار هو أننا نشهد تطورات منتظمة يتم إجراؤها في علاج أمراض العيون، مثل تلك التي تم الإبلاغ عنها في هذه الدراسة، سواء كانت قطرات العين لمواجهة الشيخوخة أو نمو شبكية عين جديدة تمامًا.
تقول كارول تروي، عالمة الأحياء الخلوية بجامعة "كولومبيا"
: "هناك فرصة لمساعدة المزيد من الأشخاص المصابين بهذا المرض الذي يعد سببًا رئيسيًا للعمى في جميع أنحاء العالم".