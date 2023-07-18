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الدفاع الروسية: وحدات القوات "الغربية" تتقدم أكثر من كيلومتر في العمق على محور كوبيانسك
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230718/قوات-أوكرانية-تستسلم-بشكل-طوعي-وتسلم-نفسها-للجيش-الروسي-على-محور-زابوروجيه--1079182595.html
قوات أوكرانية تستسلم بشكل طوعي وتسلم نفسها للجيش الروسي على محور زابوروجيه
قوات أوكرانية تستسلم بشكل طوعي وتسلم نفسها للجيش الروسي على محور زابوروجيه
أفاد قائد عسكري روسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" بقيام قوات أوكرانية بتسليم نفسها بشكل طوعي إلى الجيش الروسي على محور زابوروجيه. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T12:06+0000
2023-07-18T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وصرح قائد الوحدة اليوم الثلاثاء: "يواصل جنود القوات المسلحة الأوكرانية الراغبين في إلقاء أسلحتهم طواعية بالتواصل مع وحدتنا على ما يسمى بالتردد الإنساني".وأردف: "ناقشنا التفاصيل معهم، لقد حرصنا على سلامتهم عند عبورهم الخط (خط الجبهة)".كما قامت القوات الروسية "المجوقلة"، اليوم الثلاثاء، بتطويق منطقة في أرتيوموفسك وتمشيطها بغطاء من سلاح المدفعية الروسي، حيث حيدت القوات الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا المقاومة فيما استسلم آخرون بعد محاصرتهم.واستطاعت مجموعة من القوات الروسية الاقتراب من أحد المقرات الأوكرانية وإجبار الجنود الأوكرانيين على الاستسلام وتسليم أنفسهم.
https://sputnikarabic.ae/20230718/القوات-الروسية-ترد-على-هجوم-جسر-القرم-بضربة-نوعية-ضخمة-في-أوديسا-1079167700.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

قوات أوكرانية تستسلم بشكل طوعي وتسلم نفسها للجيش الروسي على محور زابوروجيه

12:06 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 18.07.2023)
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
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أفاد قائد عسكري روسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" بقيام قوات أوكرانية بتسليم نفسها بشكل طوعي إلى الجيش الروسي على محور زابوروجيه.
وصرح قائد الوحدة اليوم الثلاثاء: "يواصل جنود القوات المسلحة الأوكرانية الراغبين في إلقاء أسلحتهم طواعية بالتواصل مع وحدتنا على ما يسمى بالتردد الإنساني".
وأردف: "ناقشنا التفاصيل معهم، لقد حرصنا على سلامتهم عند عبورهم الخط (خط الجبهة)".

وذلك ليس من جانبنا فقط ولكنهم (المستسلمون) أيضًا تأكدوا من أنهم لم يقتلوا من قبل أقرانهم، كل شيء سار على ما يرام.

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كما قامت القوات الروسية "المجوقلة"، اليوم الثلاثاء، بتطويق منطقة في أرتيوموفسك وتمشيطها بغطاء من سلاح المدفعية الروسي، حيث حيدت القوات الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا المقاومة فيما استسلم آخرون بعد محاصرتهم.

حيث تقدمت القوات الروسية من عدة محاور في المنطقة بالتزامن مع توجيه ضربات مدفعية.

واستطاعت مجموعة من القوات الروسية الاقتراب من أحد المقرات الأوكرانية وإجبار الجنود الأوكرانيين على الاستسلام وتسليم أنفسهم.
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