https://sputnikarabic.ae/20230718/ما-الأبعاد-الاستراتيجية-والاقتصادية-لزيارة-الرئيس-الجزائري-للصين؟--1079191796.html

ما الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لزيارة الرئيس الجزائري للصين؟

ما الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لزيارة الرئيس الجزائري للصين؟

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، زيارة إلى العاصمة الصينية بكين، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية... 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T14:37+0000

2023-07-18T14:37+0000

2023-07-18T14:37+0000

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ما الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لزيارة الرئيس الجزائري للصين؟ ما الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لزيارة الرئيس الجزائري للصين؟

وأعلنت السفارة الصينية لدى الجزائر، في بيان، أن الرئيس الصيني سيجري محادثات مع تبون، لرسم الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات الثنائية، ويتبادلان وجهات النظر بشكل معمق بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وقالت إن "الصين تتطلع إلى بذل جهود مشتركة مع الجزائر، لتعميق الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون وتعزيز الصداقة، بما يحقق تطورًا أكبر لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ويقدم إسهاما أكبر في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز الوحدة والتعاون بين الدول النامية".وفي يونيو/ حزيران الماضي، زار الرئيس عبد المجيد تبون روسيا، في زيارة رسمية وشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وأعلن عن رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، إلى جانب مجموعة من الدول العربية التي طلبت الانضمام للمنظمة، وذلك لتحرير الاقتصاد الجزائري من بعض الضغوط التي يتعرض لها.وأضاف أن الجزائر والصين يجمعهما أيضا محور العلاقات العربية الصينية ودعم القضايا العربية على الساحة الدولية.وعلى الصعيد الثنائي أكد بوغرارة، أن الوفد الجزائري يضم العديد من الوزراء والمسؤولين، لعقد صفقات ثنائية وتعزيز الاستثمارات الصينية في الجزائر، ومنها ميناء شرشال في مدينة الحمدانية غربي الجزائر العاصمة ضمن مبادرة الحزام والطريق ليكون الميناء بمثابة نقطة ارتكاز للتجارة العالمية.وأوضح هوان أن الصين ترحب بانضمام الجزائر لمجموعة بريكس، وغيرها من المجموعات الإقليمية، لأنها تتمتع بموقع استراتيجي مهم وبموارد طبيعية غنية وموارد بشرية.وأوضح الجمل أن الرئيس الجزائري يحاول وضع رؤية استراتيجية للسياسة الخارجية في القطاع الاقتصادي خاصة مع الأزمة المالية العالمية، ويحاول توطيد علاقاته مع الكيانات الاقتصادية الكبرى ويكون عضوا فاعلا في هذه التجمعات الاقتصادية، مبينًا أن القطاعات المستهدفة في شراكات الجزائر مع الصين هو قطاع الطاقة والصحة والتكنولوجيا الحديثة، كما شدد على أن الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الصينية تدعم أمن الجزائر خاصة أن الإرهاب من الأزمات الكبرى التي تواجه الجزائر.وقال هاني إن الجزائر تأمل في موافقة جميع أعضاء مجموعة البريكس، لكنها لم تحصل حتى الآن على هذا الإجماع الذي يضمن عضويتها لكنها تعمل على توسيع علاقاتها مع روسيا والصين واستمرار التواصل بين القيادتين الجزائرية والصينية، كما خلص إلى أن أي تقارب باتجاه الشرق يقلق الغرب في ظل ما يشهده العالم من استقطاب شديد وعودة العالم إلى حقبة الحرب الباردة.إعداد وتقديم دعاء ثابت

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