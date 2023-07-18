https://sputnikarabic.ae/20230718/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يتحدث-عن-غضب-زيلينسكي-بسبب-أنباء-مخيفة-على-الجبهة--1079185616.html

مستشار سابق في البنتاغون يتحدث عن "غضب زيلينسكي" بسبب أنباء مخيفة على الجبهة

مستشار سابق في البنتاغون يتحدث عن "غضب زيلينسكي" بسبب أنباء مخيفة على الجبهة

قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة إعلامية، إن القوات المسلحة الأوكرانية هُزمت، والشيء الوحيد الذي يسمح بالحفاظ على بقاء... 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T13:50+0000

2023-07-18T13:50+0000

2023-07-18T13:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وأضاف ماكغريغور: "زيلينسكي لم يحصل على ما يريد، لذا فهو غاضب، وتعاني بلاده من خسائر فادحة، فلولا المال الأمريكي لما كانت الدولة موجودة، نحن نبقيها على قيد الحياة".وأوضح العقيد في مقابلة مع قناة "لندن ريل" على "يوتيوب"، أنه منذ بدء الهجوم المضاد، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، وأصيب العديد من الجنود. وفي الوقت نفسه، يجب لفت الانتباه إلى حقيقة فشل رئيس نظام كييف في تحقيق انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وهو الأمر الذي وضع رهانات كبيرة عليه.ويوم أمس، صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قاد البلاد إلى حالة حرجة وأزمة كاملة.وقال سوسكين: "لم يعد الأوكرانيون يعرفون كيف يعيشون. وأضاف أنهم في بعض الأحيان لا يملكون ما يكفي من المال حتى لشراء الخبز والماء، بينما تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع".وسأل سوسكين: "لماذا يصمت الجميع؟ يتم إلقاء أوكرانيا في كومة القمامة. يقولون لنا أن نموت في المقدمة... ألا تفهم شيئًا؟". وخلص إلى أن أفضل خيار للدولة هو رفع الأحكام العرفية وإجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن.

https://sputnikarabic.ae/20230717/مستشار-أوكراني-سابق-ستصبح-أوكرانيا-مقبرة-تحمل-اسم-زيلينسكي-1079155310.html

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