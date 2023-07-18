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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230718/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يتحدث-عن-غضب-زيلينسكي-بسبب-أنباء-مخيفة-على-الجبهة--1079185616.html
مستشار سابق في البنتاغون يتحدث عن "غضب زيلينسكي" بسبب أنباء مخيفة على الجبهة
مستشار سابق في البنتاغون يتحدث عن "غضب زيلينسكي" بسبب أنباء مخيفة على الجبهة
قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة إعلامية، إن القوات المسلحة الأوكرانية هُزمت، والشيء الوحيد الذي يسمح بالحفاظ على بقاء... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T13:50+0000
2023-07-18T13:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأضاف ماكغريغور: "زيلينسكي لم يحصل على ما يريد، لذا فهو غاضب، وتعاني بلاده من خسائر فادحة، فلولا المال الأمريكي لما كانت الدولة موجودة، نحن نبقيها على قيد الحياة".وأوضح العقيد في مقابلة مع قناة "لندن ريل" على "يوتيوب"، أنه منذ بدء الهجوم المضاد، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، وأصيب العديد من الجنود. وفي الوقت نفسه، يجب لفت الانتباه إلى حقيقة فشل رئيس نظام كييف في تحقيق انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وهو الأمر الذي وضع رهانات كبيرة عليه.ويوم أمس، صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قاد البلاد إلى حالة حرجة وأزمة كاملة.وقال سوسكين: "لم يعد الأوكرانيون يعرفون كيف يعيشون. وأضاف أنهم في بعض الأحيان لا يملكون ما يكفي من المال حتى لشراء الخبز والماء، بينما تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع".وسأل سوسكين: "لماذا يصمت الجميع؟ يتم إلقاء أوكرانيا في كومة القمامة. يقولون لنا أن نموت في المقدمة... ألا تفهم شيئًا؟". وخلص إلى أن أفضل خيار للدولة هو رفع الأحكام العرفية وإجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن.
https://sputnikarabic.ae/20230717/مستشار-أوكراني-سابق-ستصبح-أوكرانيا-مقبرة-تحمل-اسم-زيلينسكي-1079155310.html
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العالم
العالم

مستشار سابق في البنتاغون يتحدث عن "غضب زيلينسكي" بسبب أنباء مخيفة على الجبهة

13:50 GMT 18.07.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
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قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة إعلامية، إن القوات المسلحة الأوكرانية هُزمت، والشيء الوحيد الذي يسمح بالحفاظ على بقاء الدولة على قيد الحياة هو الدعم المالي المقدم من الولايات المتحدة.
وأضاف ماكغريغور: "زيلينسكي لم يحصل على ما يريد، لذا فهو غاضب، وتعاني بلاده من خسائر فادحة، فلولا المال الأمريكي لما كانت الدولة موجودة، نحن نبقيها على قيد الحياة".
وأوضح العقيد في مقابلة مع قناة "لندن ريل" على "يوتيوب"، أنه منذ بدء الهجوم المضاد، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، وأصيب العديد من الجنود. وفي الوقت نفسه، يجب لفت الانتباه إلى حقيقة فشل رئيس نظام كييف في تحقيق انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وهو الأمر الذي وضع رهانات كبيرة عليه.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار أوكراني سابق: ستصبح أوكرانيا مقبرة تحمل اسم زيلينسكي
أمس, 17:01 GMT
ويوم أمس، صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قاد البلاد إلى حالة حرجة وأزمة كاملة.
وقال سوسكين: "لم يعد الأوكرانيون يعرفون كيف يعيشون. وأضاف أنهم في بعض الأحيان لا يملكون ما يكفي من المال حتى لشراء الخبز والماء، بينما تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع".
وسأل سوسكين: "لماذا يصمت الجميع؟ يتم إلقاء أوكرانيا في كومة القمامة. يقولون لنا أن نموت في المقدمة... ألا تفهم شيئًا؟". وخلص إلى أن أفضل خيار للدولة هو رفع الأحكام العرفية وإجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن.
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