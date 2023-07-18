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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230718/مشاهد-لاستسلام-جنود-أوكرانيين-بعد-تطويق-قوات-روسية-مجوقلة-منطقة-في-أرتيوموفسك-فيديو--1079172153.html
مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديو
مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديو
قامت القوات الروسية "المجوقلة" بتطويق منطقة في أرتيوموفسك وتمشيطها بغطاء من سلاح المدفعية الروسي، حيث حيدت القوات الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا المقاومة فيما... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T10:29+0000
2023-07-18T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد لحظات تقدم القوات الروسية من عدة محاور في المنطقة بالتزامن مع توجيه ضربات مدفعية.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديوشاهد أيضا: انفجار ضخم في أوديسا وأنباء عن تدمير الميناء بصواريخ... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديو

10:29 GMT 18.07.2023
© Photoمشاهد للحظة استسلام قوات أوكرانية بعد تطويقهم من قبل جنود روس
مشاهد للحظة استسلام قوات أوكرانية بعد تطويقهم من قبل جنود روس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
© Photo
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قامت القوات الروسية "المجوقلة" بتطويق منطقة في أرتيوموفسك وتمشيطها بغطاء من سلاح المدفعية الروسي، حيث حيدت القوات الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا المقاومة فيما استسلم آخرون بعد محاصرتهم.
وتظهر المشاهد لحظات تقدم القوات الروسية من عدة محاور في المنطقة بالتزامن مع توجيه ضربات مدفعية.

واستطاعت مجموعة من القوات الروسية الاقتراب من أحد المقرات الأوكرانية وإجبار الجنود الأوكرانيين على الاستسلام وتسليم أنفسهم.

وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.
شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديو
شاهد أيضا: انفجار ضخم في أوديسا وأنباء عن تدمير الميناء بصواريخ... فيديو
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