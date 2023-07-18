https://sputnikarabic.ae/20230718/مشاهد-لاستسلام-جنود-أوكرانيين-بعد-تطويق-قوات-روسية-مجوقلة-منطقة-في-أرتيوموفسك-فيديو--1079172153.html
مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديو
مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديو
قامت القوات الروسية "المجوقلة" بتطويق منطقة في أرتيوموفسك وتمشيطها بغطاء من سلاح المدفعية الروسي، حيث حيدت القوات الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا المقاومة فيما... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T10:29+0000
2023-07-18T10:29+0000
2023-07-18T10:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد لحظات تقدم القوات الروسية من عدة محاور في المنطقة بالتزامن مع توجيه ضربات مدفعية.وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديوشاهد أيضا: انفجار ضخم في أوديسا وأنباء عن تدمير الميناء بصواريخ... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديو
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قامت القوات الروسية "المجوقلة" بتطويق منطقة في أرتيوموفسك وتمشيطها بغطاء من سلاح المدفعية الروسي، حيث حيدت القوات الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا المقاومة فيما استسلم آخرون بعد محاصرتهم.
وتظهر المشاهد لحظات تقدم القوات الروسية من عدة محاور في المنطقة بالتزامن مع توجيه ضربات مدفعية.
واستطاعت مجموعة من القوات الروسية الاقتراب من أحد المقرات الأوكرانية وإجبار الجنود الأوكرانيين على الاستسلام وتسليم أنفسهم.
وبدأ "الهجوم المضاد" الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات "ليوبارد" الألمانية الصنع و"برادلي" الأمريكية الصنع.