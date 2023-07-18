https://sputnikarabic.ae/20230718/مصدر-لـسبوتنيك-أنقرة-تلقت-مناشدة-من-كييف-حول-صفقة-الحبوب-1079164256.html
مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تلقت مناشدة من كييف حول "صفقة الحبوب"
مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تلقت مناشدة من كييف حول "صفقة الحبوب"
أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن أنقرة استلمت مناشدة من نظام كييف بشأن استئناف "صفقة الحبوب" دون مشاركة روسيا، وتنسيق القضية مع الأمم المتحدة، مؤكدا عدم... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T08:21+0000
2023-07-18T08:21+0000
2023-07-18T08:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال المصدر المطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "نعم، تم تلقي مثل هذا النداء (من كييف)، كما تم الاتصال بنا بشأن هذا الأمر من الأمم المتحدة. هناك تنسيق معهم، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي".وأشار المصدر إلى أن الرئيس التركي كان قد أعلن يوم أمس أن "جهودنا ستتواصل، ومن الضروري إزالة جميع العقبات حتى تواصل صفقة الحبوب عملها من أجل تفادي أزمة غذاء في الدول المحتاجة. سنواصل الحوار مع الشركاء الغربيين، ونأمل بإحراز تقدم".وقال بوليانسكي للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا (القرار بشأن صفقة الحبوب) نهائيًا: "نعم بالطبع".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، توقف "صفقة الحبوب"، مشيرا إلى أن روسيا ستعيد تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط.
https://sputnikarabic.ae/20230717/إعلام-روسيا-تخطر-المنظمة-البحرية-الدولية-بانتهاء-صفقة-الحبوب-سيتم-سحب-ضمانات-سلامة-الملاحة-1079153318.html
https://sputnikarabic.ae/20230717/تصويت-كيف-تتوقع-شكل-الرد-الروسي-على-حادثة-جسر-القرم--1079149429.html
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العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": أنقرة تلقت مناشدة من كييف حول "صفقة الحبوب"
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أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن أنقرة استلمت مناشدة من نظام كييف بشأن استئناف "صفقة الحبوب" دون مشاركة روسيا، وتنسيق القضية مع الأمم المتحدة، مؤكدا عدم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن.
وقال المصدر المطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "نعم، تم تلقي مثل هذا النداء (من كييف)، كما تم الاتصال بنا بشأن هذا الأمر من الأمم المتحدة. هناك تنسيق معهم، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات في الوقت الحالي".
وتابع المصدر: "بالأمس، أعلن الرئيس (التركي رجب طيب أردوغان) عن مفاوضات قريبة مع نظيره الروسي (الرئيس فلاديمير بوتين)، لذا فإن جميع القرارات في هذا الشأن ستتخذ من قبل الرئيس وفق المباحثات".
وأشار المصدر إلى أن الرئيس التركي كان قد أعلن يوم أمس أن "جهودنا ستتواصل، ومن الضروري إزالة جميع العقبات حتى تواصل صفقة الحبوب عملها من أجل تفادي أزمة غذاء في الدول المحتاجة. سنواصل الحوار مع الشركاء الغربيين، ونأمل بإحراز تقدم".
وأكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أمس الاثنين، أن القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي، وليست هناك مفاوضات بهذا الشأن.
وقال بوليانسكي للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا
(القرار بشأن صفقة الحبوب) نهائيًا: "نعم بالطبع".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، توقف "صفقة الحبوب"
، مشيرا إلى أن روسيا ستعيد تنفيذها بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط.