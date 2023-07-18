https://sputnikarabic.ae/20230718/مقاتلة-روسية-تمطر-مواقع-الجيش-الأوكراني-بوابل-من-النيران-على-ارتفاع-منخفض-فيديو-1079193831.html
مقاتلة روسية تمطر مواقع الجيش الأوكراني بوابل من النيران على ارتفاع منخفض... فيديو
مقاتلة روسية تمطر مواقع الجيش الأوكراني بوابل من النيران على ارتفاع منخفض... فيديو
دكت مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 25 إس إم" مواقع قوات نظام كييف بمختلف الأسلحة والصواريخ رغم تحليقها على ارتفاع منخفض. 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T15:02+0000
2023-07-18T15:02+0000
2023-07-18T15:02+0000
رصد عسكري
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ونفّذ الطيار مناورات صعبة لتجنب أي نيران معادية محتملة، وقال الطيار الحربي في مقابلة، إن "الطلعة الجوية انتهت وفق المسار المرسوم".وأضاف الطيار: "تم تنفيذ الطلعة الجوية على علو منخفض لم يتجاوز 25 مترا، وسرعة 800 (كم/سا)".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مقاتلة روسية تمطر مواقع الجيش الأوكراني بوابل من النيران على ارتفاع منخفض... فيديو
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دكت مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 25 إس إم" مواقع قوات نظام كييف بمختلف الأسلحة والصواريخ رغم تحليقها على ارتفاع منخفض.
ونفّذ الطيار مناورات صعبة لتجنب أي نيران معادية محتملة، وقال الطيار الحربي في مقابلة، إن "الطلعة الجوية انتهت وفق المسار المرسوم".
تم تدمير جميع الأهداف بنجاح.
وأضاف الطيار: "تم تنفيذ الطلعة الجوية على علو منخفض لم يتجاوز 25 مترا، وسرعة 800 (كم/سا)".