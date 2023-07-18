https://sputnikarabic.ae/20230718/وكالة-أكثر-من-60-ألف-إيراني-يلقون-مصرعهم-كل-عام-بسبب-التدخين-1079172513.html

وكالة: أكثر من 60 ألف إيراني يلقون مصرعهم كل عام بسبب التدخين

وكالة: أكثر من 60 ألف إيراني يلقون مصرعهم كل عام بسبب التدخين

أفادت تقارير طبية بأن "ما لا يقل عن 60 ألف إيراني يموتون كل سنة بسبب التدخين". 18.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-18T10:19+0000

2023-07-18T10:19+0000

2023-07-18T11:05+0000

إيران

أخبار إيران

الأخبار

مجتمع

منوعات

الصحة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/01/1049132294_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_9a58d50ca09348c83f81a0f1751247c9.jpg

وقالت التقارير التي نشرتها وكالة الطلبة الإيرانية - "إسنا"، إن "نسبة التدخين بين النساء والرجال للفئة العمرية (18- 24 سنة) بين عام 2016 و2021، ازدادت بنسبة 90% و34% على التوالي، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر من زيادة استهلاك المواد الدخانية للفئات هذه".وأضافت أنه "بالنسبة للفئة العمرية (25 - 34 سنة) فقد ارتفع أيضًا استهلاك الدخانيات بين الرجال والنساء خلال السنوات المذكورة أعلاه بنسبة 15.06% و90.88% على التوالي".ونقلت الوكالة عن رئيس مركز حماية البيئة والعمل في وزارة الصحة الإيرانية، الدكتور جعفر جندقي، قوله إن "نحو 38% من الرجال و4% من النساء في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ​​​​يدخنون أو يتعاطون المواد التبغية وفي بعض البلدان الأخرى ما نسبته 57% من الرجال و29% من النساء مدمنات على التبغ".وذكر الطبيب الإيراني أن "معدل انتشار ظاهرة التدخين في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بين الفتيان والفتيات في الفئة العمرية (13-15 سنة) وصلت إلى 42% و31% على التوالي"، مؤكدا أن السبب الرئيسي لزيادة انتشار ظاهرة التدخين بين المراهقين والشباب في إيران هو الترويج والرغبة في استعمال النرجيلة.وأكد جندقي تأثير زيادة سعر السجائر على الحد من استهلاكه، قائلا: "في قانون الموازنة لهذا العام، من المتوقع فرض 10 تريليون تومان ضرائب على الوحدات التجارية التي تبيع السجائر والمواد التبغية، سيذهب 2000 مليار منها إلى وزارة الصحة، وجزء منها سينفق على الحد من استهلاك السجائر، و1500 أخرى ستنفق على شراء سيارات الإسعاف".

https://sputnikarabic.ae/20230310/علماء-يرصدون-3-تغيرات-على-البشرة-عند-الإقلاع-عن-التدخين-متى-تظهر-النتائج؟-1074589184.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الأخبار, منوعات, الصحة