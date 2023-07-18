https://sputnikarabic.ae/20230718/وكالة-أكثر-من-60-ألف-إيراني-يلقون-مصرعهم-كل-عام-بسبب-التدخين-1079172513.html
وكالة: أكثر من 60 ألف إيراني يلقون مصرعهم كل عام بسبب التدخين
وكالة: أكثر من 60 ألف إيراني يلقون مصرعهم كل عام بسبب التدخين
أفادت تقارير طبية بأن "ما لا يقل عن 60 ألف إيراني يموتون كل سنة بسبب التدخين". 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T10:19+0000
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وقالت التقارير التي نشرتها وكالة الطلبة الإيرانية - "إسنا"، إن "نسبة التدخين بين النساء والرجال للفئة العمرية (18- 24 سنة) بين عام 2016 و2021، ازدادت بنسبة 90% و34% على التوالي، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر من زيادة استهلاك المواد الدخانية للفئات هذه".وأضافت أنه "بالنسبة للفئة العمرية (25 - 34 سنة) فقد ارتفع أيضًا استهلاك الدخانيات بين الرجال والنساء خلال السنوات المذكورة أعلاه بنسبة 15.06% و90.88% على التوالي".ونقلت الوكالة عن رئيس مركز حماية البيئة والعمل في وزارة الصحة الإيرانية، الدكتور جعفر جندقي، قوله إن "نحو 38% من الرجال و4% من النساء في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، يدخنون أو يتعاطون المواد التبغية وفي بعض البلدان الأخرى ما نسبته 57% من الرجال و29% من النساء مدمنات على التبغ".وذكر الطبيب الإيراني أن "معدل انتشار ظاهرة التدخين في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بين الفتيان والفتيات في الفئة العمرية (13-15 سنة) وصلت إلى 42% و31% على التوالي"، مؤكدا أن السبب الرئيسي لزيادة انتشار ظاهرة التدخين بين المراهقين والشباب في إيران هو الترويج والرغبة في استعمال النرجيلة.وأكد جندقي تأثير زيادة سعر السجائر على الحد من استهلاكه، قائلا: "في قانون الموازنة لهذا العام، من المتوقع فرض 10 تريليون تومان ضرائب على الوحدات التجارية التي تبيع السجائر والمواد التبغية، سيذهب 2000 مليار منها إلى وزارة الصحة، وجزء منها سينفق على الحد من استهلاك السجائر، و1500 أخرى ستنفق على شراء سيارات الإسعاف".
https://sputnikarabic.ae/20230310/علماء-يرصدون-3-تغيرات-على-البشرة-عند-الإقلاع-عن-التدخين-متى-تظهر-النتائج؟-1074589184.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, منوعات, الصحة
إيران, أخبار إيران, الأخبار, منوعات, الصحة
وكالة: أكثر من 60 ألف إيراني يلقون مصرعهم كل عام بسبب التدخين
10:19 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 11:05 GMT 18.07.2023) تابعنا عبر
أفادت تقارير طبية بأن "ما لا يقل عن 60 ألف إيراني يموتون كل سنة بسبب التدخين".
وقالت التقارير التي نشرتها وكالة
الطلبة الإيرانية - "إسنا"، إن "نسبة التدخين بين النساء والرجال للفئة العمرية (18- 24 سنة) بين عام 2016 و2021، ازدادت بنسبة 90% و34% على التوالي، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر من زيادة استهلاك المواد الدخانية للفئات هذه".
وأضافت أنه "بالنسبة للفئة العمرية (25 - 34 سنة) فقد ارتفع أيضًا استهلاك الدخانيات بين الرجال والنساء خلال السنوات المذكورة أعلاه بنسبة 15.06% و90.88% على التوالي".
ونقلت الوكالة عن رئيس مركز حماية البيئة والعمل في وزارة الصحة الإيرانية، الدكتور جعفر جندقي، قوله إن "نحو 38% من الرجال و4% من النساء في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، يدخنون أو يتعاطون المواد التبغية وفي بعض البلدان الأخرى ما نسبته 57% من الرجال و29% من النساء مدمنات على التبغ".
وذكر الطبيب الإيراني أن "معدل انتشار ظاهرة التدخين في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بين الفتيان والفتيات في الفئة العمرية (13-15 سنة) وصلت إلى 42% و31% على التوالي"، مؤكدا أن السبب الرئيسي لزيادة انتشار ظاهرة التدخين بين المراهقين والشباب في إيران هو الترويج والرغبة في استعمال النرجيلة.
وأكد جندقي تأثير زيادة سعر السجائر
على الحد من استهلاكه، قائلا: "في قانون الموازنة لهذا العام، من المتوقع فرض 10 تريليون تومان ضرائب على الوحدات التجارية التي تبيع السجائر والمواد التبغية، سيذهب 2000 مليار منها إلى وزارة الصحة، وجزء منها سينفق على الحد من استهلاك السجائر، و1500 أخرى ستنفق على شراء سيارات الإسعاف".