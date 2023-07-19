https://sputnikarabic.ae/20230719/أوكرانيا-تعرض-مسارا-بديلا-لتصدير-الحبوب-عبر-المياه-الإقليمية-لرومانيا-وبلغاريا-1079204827.html

أوكرانيا تعرض مسارا بديلا لتصدير الحبوب عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا

أوكرانيا تعرض مسارا بديلا لتصدير الحبوب عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا

أعلن السفير الأوكراني في أنقرة، فاسيلي بودنار، أن السلطات الأوكرانية تدرس خيارًا جديدًا لتصدير المنتجات الزراعية، وذلك عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا... 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T03:48+0000

2023-07-19T03:48+0000

2023-07-19T03:53+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وصرّح بودنار للتلفزيون الأوكراني يوم الثلاثاء قائلاً: "تركيا تسعى لإيجاد حل وسط وتقليل المخاطر. وقد أنشأنا صندوق ضمانات من جانبنا، ويمكننا أن نشمل الشركات التي تستخدم سفنها في نقل الحبوب. من وجهة نظرنا، يمكن تحقيق ذلك حتى بدون استخدام المسار المتفق عليه سابقًا، ونقل الحبوب عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا".وأكد أيضًا أن هذا الخيار ممكن وأن المجتمع الدولي "يجب أن يتحمل مسؤولياته" وأنه "يمكن لأوكرانيا تحقيق هذا السيناريو وفرض ضغوط على روسيا".وأضاف أن السلطات الأوكرانية تعمل حاليًا على إيجاد حل لمسألة الحبوب وتجري مشاورات على الساحة الدولية، حيث يعمل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مع الأمم المتحدة لتحقيق "توافق دولي" بشأن تمديد مبادرة نقل الحبوب.وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن وقف مشاركتها في صفقة الحبوب بعد انتهاء المدة المحددة في 17 يوليو/تموز الجاري، احتجاجًا على عدم تنفيذ الجانب الروسي لبنود الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، أن الاتفاقيات المتعلقة بصفقة الحبوب قد انتهت فعليًا وتم وقف العمل بها.وأشار بيسكوف إلى أنه بمجرد تنفيذ الجانب الروسي للاتفاقية، ستعود روسيا فورًا للعمل في هذه الصفقة.ومن جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتمديد اتفاقية صفقة الحبوب.وقد حذرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من أنه في حالة عدم معالجة مخاوفها بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بالصادرات الزراعية الروسية، ستتوقف موسكو عن تمديد الصفقة.وتتضمن مبادرة البحر الأسود التي وقعت في 22 يوليو 2022 بواسطة ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وتشمل المبادرة مذكرة روسيا - الأمم المتحدة تهدف إلى رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة واستئناف التعاون الزراعي.

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https://sputnikarabic.ae/20230717/واشنطن-يجب-تمديد-صفقة-الحبوب-في-أقرب-وقت-ممكن-1079157640.html

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