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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/أوكرانيا-تعرض-مسارا-بديلا-لتصدير-الحبوب-عبر-المياه-الإقليمية-لرومانيا-وبلغاريا-1079204827.html
أوكرانيا تعرض مسارا بديلا لتصدير الحبوب عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا
أوكرانيا تعرض مسارا بديلا لتصدير الحبوب عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا
أعلن السفير الأوكراني في أنقرة، فاسيلي بودنار، أن السلطات الأوكرانية تدرس خيارًا جديدًا لتصدير المنتجات الزراعية، وذلك عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T03:48+0000
2023-07-19T03:53+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وصرّح بودنار للتلفزيون الأوكراني يوم الثلاثاء قائلاً: "تركيا تسعى لإيجاد حل وسط وتقليل المخاطر. وقد أنشأنا صندوق ضمانات من جانبنا، ويمكننا أن نشمل الشركات التي تستخدم سفنها في نقل الحبوب. من وجهة نظرنا، يمكن تحقيق ذلك حتى بدون استخدام المسار المتفق عليه سابقًا، ونقل الحبوب عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا".وأكد أيضًا أن هذا الخيار ممكن وأن المجتمع الدولي "يجب أن يتحمل مسؤولياته" وأنه "يمكن لأوكرانيا تحقيق هذا السيناريو وفرض ضغوط على روسيا".وأضاف أن السلطات الأوكرانية تعمل حاليًا على إيجاد حل لمسألة الحبوب وتجري مشاورات على الساحة الدولية، حيث يعمل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مع الأمم المتحدة لتحقيق "توافق دولي" بشأن تمديد مبادرة نقل الحبوب.وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن وقف مشاركتها في صفقة الحبوب بعد انتهاء المدة المحددة في 17 يوليو/تموز الجاري، احتجاجًا على عدم تنفيذ الجانب الروسي لبنود الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، أن الاتفاقيات المتعلقة بصفقة الحبوب قد انتهت فعليًا وتم وقف العمل بها.وأشار بيسكوف إلى أنه بمجرد تنفيذ الجانب الروسي للاتفاقية، ستعود روسيا فورًا للعمل في هذه الصفقة.ومن جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتمديد اتفاقية صفقة الحبوب.وقد حذرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من أنه في حالة عدم معالجة مخاوفها بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بالصادرات الزراعية الروسية، ستتوقف موسكو عن تمديد الصفقة.وتتضمن مبادرة البحر الأسود التي وقعت في 22 يوليو 2022 بواسطة ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وتشمل المبادرة مذكرة روسيا - الأمم المتحدة تهدف إلى رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة واستئناف التعاون الزراعي.
https://sputnikarabic.ae/20230718/الصين-تؤكد-ضرورة-مراعاة-قضية-الأمن-الغذائي-الدولي-في-صفقة-الحبوب-1079165795.html
https://sputnikarabic.ae/20230717/واشنطن-يجب-تمديد-صفقة-الحبوب-في-أقرب-وقت-ممكن-1079157640.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

أوكرانيا تعرض مسارا بديلا لتصدير الحبوب عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا

03:48 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 03:53 GMT 19.07.2023)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYحصاد القمح في ليبيا
حصاد القمح في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أعلن السفير الأوكراني في أنقرة، فاسيلي بودنار، أن السلطات الأوكرانية تدرس خيارًا جديدًا لتصدير المنتجات الزراعية، وذلك عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا في البحر الأسود.
موسكو - سبوتنيك. وصرّح بودنار للتلفزيون الأوكراني يوم الثلاثاء قائلاً: "تركيا تسعى لإيجاد حل وسط وتقليل المخاطر. وقد أنشأنا صندوق ضمانات من جانبنا، ويمكننا أن نشمل الشركات التي تستخدم سفنها في نقل الحبوب. من وجهة نظرنا، يمكن تحقيق ذلك حتى بدون استخدام المسار المتفق عليه سابقًا، ونقل الحبوب عبر المياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا".
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
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أمس, 08:45 GMT
وأكد أيضًا أن هذا الخيار ممكن وأن المجتمع الدولي "يجب أن يتحمل مسؤولياته" وأنه "يمكن لأوكرانيا تحقيق هذا السيناريو وفرض ضغوط على روسيا".
وأضاف أن السلطات الأوكرانية تعمل حاليًا على إيجاد حل لمسألة الحبوب وتجري مشاورات على الساحة الدولية، حيث يعمل وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا مع الأمم المتحدة لتحقيق "توافق دولي" بشأن تمديد مبادرة نقل الحبوب.
وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن وقف مشاركتها في صفقة الحبوب بعد انتهاء المدة المحددة في 17 يوليو/تموز الجاري، احتجاجًا على عدم تنفيذ الجانب الروسي لبنود الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، أن الاتفاقيات المتعلقة بصفقة الحبوب قد انتهت فعليًا وتم وقف العمل بها.
وأشار بيسكوف إلى أنه بمجرد تنفيذ الجانب الروسي للاتفاقية، ستعود روسيا فورًا للعمل في هذه الصفقة.
ومن جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتمديد اتفاقية صفقة الحبوب.
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
واشنطن: يجب تمديد صفقة الحبوب في أقرب وقت ممكن
17 يوليو, 19:35 GMT
وقد حذرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من أنه في حالة عدم معالجة مخاوفها بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بالصادرات الزراعية الروسية، ستتوقف موسكو عن تمديد الصفقة.
وتتضمن مبادرة البحر الأسود التي وقعت في 22 يوليو 2022 بواسطة ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وتشمل المبادرة مذكرة روسيا - الأمم المتحدة تهدف إلى رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة واستئناف التعاون الزراعي.
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