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إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في نابلس
إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في نابلس
أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، صباح اليوم الخميٍس، بإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، ليلة الخميس، خلال مواجهات مع... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T22:25+0000
2023-07-19T22:25+0000
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وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في البطن والرجل والكتف، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا.وأضاف أن قوات الاحتلال منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى طفلة 12 عاما أصيبت بالاختناق بالشديد بالغاز في منطقة الضاحية، وتم التوجه لها على الأقدام لتقديم العلاج اللازم لها.وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مركبة إسعاف، أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة، ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في وقت سابق، صباح اليوم، أن قوات كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع عمان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.واقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف وسط حماية مشددة من قبل القوات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230719/-سرايا-القدس-فجرنا-عبوة-ناسفة-بآلية-عسكرية-إسرائيلية-ومسلحينا-يخوضون-اشتباكات-عنيفة-في-نابلس-1079232702.html
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أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في نابلس

22:25 GMT 19.07.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyehمدينة نابلس
مدينة نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyeh
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أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس، صباح اليوم الخميٍس، بإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز السام، ليلة الخميس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.
وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي في البطن والرجل والكتف، وتم نقلهم إلى مستشفى رفيديا.
ملثمون فلسطينيون من سرايا القدس الجناح العسكري لجماعة الجهاد الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
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21:24 GMT
وأضاف أن قوات الاحتلال منعت مركبة إسعاف الهلال الأحمر من الوصول إلى طفلة 12 عاما أصيبت بالاختناق بالشديد بالغاز في منطقة الضاحية، وتم التوجه لها على الأقدام لتقديم العلاج اللازم لها.
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مركبة إسعاف، أثناء نقلها لمريض قرب مخيم بلاطة، ما أدى إلى كسر زجاجها الأمامي.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في وقت سابق، صباح اليوم، أن قوات كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع عمان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.
واقتحم مئات المستوطنين مقام يوسف وسط حماية مشددة من قبل القوات الإسرائيلية.
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