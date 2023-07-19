https://sputnikarabic.ae/20230719/إفشال-محاولتين-للقوات-الأوكرانية-لاستعادة-مواقعها-في-منطقة-غابات-سيريبريانسكي--1079204448.html
إفشال محاولتين للقوات الأوكرانية لاستعادة مواقعها في منطقة غابات سيريبريانسكي
إفشال محاولتين للقوات الأوكرانية لاستعادة مواقعها في منطقة غابات سيريبريانسكي
أحبطت القوات الروسية، صباح اليوم الأربعاء، محاولات القوات الأوكرانية استعادة مواقعها في منطقة غابة سيريبريانسكو، اتجاهي سفاتوفسكي وكراسني ليمان. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T02:20+0000
2023-07-19T02:20+0000
2023-07-19T02:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102089/70/1020897033_0:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_0097589f95c0de38ceb828fee1f84f08.jpg
وأفاد ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الإعلامي للمجموعة الروسية "المركز"، لوكالة "سبوتنيك" أن وحدات "المركز" تمكنت من تدمير مدرعة "بي إم بي" وعدد كبير من قوات العدو الميدانية خلال العملية.وقال سافتشوك: "تم إفشال محاولتين لقوات اللواء الميكانيكي 67 الأوكراني لاستعادة المواقع المفقودة في منطقة غابة سيريبريانسكو بواسطة نيران المدفعية والطيران العسكري".وفيما يتعلق بمعركة القصف المتبادل بين القوات المدفعية على اتجاهي سفاتوفسكي وكراسني ليمان، أفاد سافتشوك أن وحدات المدفعية في المجموعة الروسية تمكنت من تدمير مدفعية الهاون البولندية "كراب" والمدفعية الهاون المجرورة الأمريكية M777. وتم أيضًا تدمير اثنين من الشاحنات المخصصة للنقل الخفيف ومدرعة "بي إم بي" واحدة.وأضاف سافتشوك: يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230719/الدفاع-الروسية-تدمر-منظومة-الدفاع-الجوي-الأوكرانية-أوسا-باستخدام-طائرة-مسيرة-في-اتجاه-أرتيموفسك-1079204313.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102089/70/1020897033_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7fc71e23db474e17420ce45564193e5e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
إفشال محاولتين للقوات الأوكرانية لاستعادة مواقعها في منطقة غابات سيريبريانسكي
02:20 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 02:21 GMT 19.07.2023) تابعنا عبر
أحبطت القوات الروسية، صباح اليوم الأربعاء، محاولات القوات الأوكرانية استعادة مواقعها في منطقة غابة سيريبريانسكو، اتجاهي سفاتوفسكي وكراسني ليمان.
وأفاد ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الإعلامي للمجموعة الروسية "المركز"، لوكالة "سبوتنيك
" أن وحدات "المركز" تمكنت من تدمير مدرعة "بي إم بي" وعدد كبير من قوات العدو الميدانية خلال العملية.
وقال سافتشوك: "تم إفشال محاولتين لقوات اللواء الميكانيكي 67 الأوكراني لاستعادة المواقع المفقودة في منطقة غابة سيريبريانسكو بواسطة نيران المدفعية والطيران العسكري".
وفيما يتعلق بمعركة القصف المتبادل بين القوات المدفعية على اتجاهي سفاتوفسكي وكراسني ليمان، أفاد سافتشوك أن وحدات المدفعية في المجموعة الروسية تمكنت من تدمير مدفعية الهاون البولندية "كراب" والمدفعية الهاون المجرورة الأمريكية M777. وتم أيضًا تدمير اثنين من الشاحنات المخصصة للنقل الخفيف ومدرعة "بي إم بي" واحدة.
تم استهداف نقطة دعم للمتطرفين بواسطة نظام اللهب الثقيل "سولنتسيبيك"، وتم توجيه 12 ضربة صاروخية بالطائرات الحربية إلى أهداف تابعة للقوات الأوكرانية.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.